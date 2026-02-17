Нижегородцам рассказали о сервисе против интернет-мошенников на "Госуслугах" Общество

На портале "Госуслуги" доступен сервис "Жизненная ситуация", предназначенный для защиты граждан от интернет-мошенников. Он ориентирован как на тех, кто уже столкнулся с киберпреступниками, так и на пользователей, желающих повысить цифровую грамотность и обезопасить себя.

Сервис объединяет комплекс мер защиты, включая все доступные на портале инструменты противодействия мошенничеству. В их числе — самозапрет на оформление кредитов, проверка кредитной истории, сведений об оформленных сим-картах, информация о подозрительных звонках, а также возможность подать жалобу на вредоносный ресурс.

Особое внимание уделено подробным инструкциям на случай различных ситуаций, например если пользователь сообщил мошенникам пароль. Также сервис разъясняет, какие действия необходимо предпринять и куда обращаться при столкновении с киберпреступниками.

Сервис создан в рамках системной работы Правительства РФ по противодействию мошенничеству. В декабре 2025 года в Госдуму был направлен второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, включающий около 20 инициатив. Предполагается, что операторы связи, банки и государственные органы смогут обмениваться информацией о мошеннических вызовах через платформу "Антифрод". Также планируется совершенствование процедур авторизации на портале "Госуслуги", чтобы затруднить злоумышленникам доступ к учетным записям граждан. Кроме того, фишинговые сайты и ресурсы, распространяющие вредоносное программное обеспечение, предполагается блокировать во внесудебном порядке.

Развитие оказания услуг через портал "Госуслуги" способствует решению задач национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2025 года.

Ранее сообщалось, что около 4000 жителей Нижегородской области обратились к каталогу жизненных ситуаций Института демографического развития за первые полгода работы сервиса.