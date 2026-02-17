Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2026 13:35
Цифровая платформа Imredi позволит отказаться от ненадежных мессенджеров
17 февраля 2026 13:17
Нижегородцам рассказали о сервисе против интернет-мошенников на "Госуслугах"
17 февраля 2026 13:04
Fuzzy Logic Labs предупреждает о новой волне атак через домовые чаты
17 февраля 2026 12:49
Арзамасские школы перешли на дистант из-за сильного снегопада
17 февраля 2026 12:35
Ряд автобусных маршрутов изменился из-за снегопада в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 12:21
Нижний Новгород — в лидерах по высоте снежного покрова в России
17 февраля 2026 11:53
Глава минобра Пучков объяснил, какие услуги в школе могут быть платными
17 февраля 2026 11:39
Филиал МНТК "Микрохирургия глаза" открылся в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 11:10
Специалистов для канатных дорог будут готовить в Нижегородской области
17 февраля 2026 10:49
Службы ГОЧС Нижнего Новгорода и Кстова объединили в одну структуру
Общество

Нижегородцам рассказали о сервисе против интернет-мошенников на "Госуслугах"

17 февраля 2026 13:17 Общество
Нижегородцам рассказали о сервисе против интернет-мошенников на Госуслугах

На портале "Госуслуги" доступен сервис "Жизненная ситуация", предназначенный для защиты граждан от интернет-мошенников. Он ориентирован как на тех, кто уже столкнулся с киберпреступниками, так и на пользователей, желающих повысить цифровую грамотность и обезопасить себя.

Сервис объединяет комплекс мер защиты, включая все доступные на портале инструменты противодействия мошенничеству. В их числе — самозапрет на оформление кредитов, проверка кредитной истории, сведений об оформленных сим-картах, информация о подозрительных звонках, а также возможность подать жалобу на вредоносный ресурс.

Особое внимание уделено подробным инструкциям на случай различных ситуаций, например если пользователь сообщил мошенникам пароль. Также сервис разъясняет, какие действия необходимо предпринять и куда обращаться при столкновении с киберпреступниками.

Сервис создан в рамках системной работы Правительства РФ по противодействию мошенничеству. В декабре 2025 года в Госдуму был направлен второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, включающий около 20 инициатив. Предполагается, что операторы связи, банки и государственные органы смогут обмениваться информацией о мошеннических вызовах через платформу "Антифрод". Также планируется совершенствование процедур авторизации на портале "Госуслуги", чтобы затруднить злоумышленникам доступ к учетным записям граждан. Кроме того, фишинговые сайты и ресурсы, распространяющие вредоносное программное обеспечение, предполагается блокировать во внесудебном порядке.

Развитие оказания услуг через портал "Госуслуги" способствует решению задач национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2025 года.

Ранее сообщалось, что около 4000 жителей Нижегородской области обратились к каталогу жизненных ситуаций Института демографического развития за первые полгода работы сервиса.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госуслуги Кибербезопасность мошенники
