Общество

Почти 4000 нижегородцев воспользовались каталогом жизненных ситуаций

16 февраля 2026 13:14
Почти 4000 нижегородцев воспользовались каталогом жизненных ситуаций

Фото: АНО "Институт демографического развития"

Почти четыре тысячи жителей Нижегородской области обратились к каталогу жизненных ситуаций Института демографического развития за первые шесть месяцев работы сервиса.

Раздел появился на портале в августе 2025 года. Кнопка "Жизненные ситуации" объединяет типовые сценарии и содержит четкие пошаговые инструкции. Сервис помогает быстрее оформить документы и получить меры социальной поддержки.

Например, на портале можно найти информацию о постановке на учет по беременности, оформить запись ребенка в детский сад, узнать о доступных пособиях.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что особенно востребован каталог у будущих и молодых родителей.

"Рождение малыша – это время, когда хочется сосредоточиться на своем ребенке, а не выяснять, какие документы нужно обязательно оформить и где это сделать. В нашем регионе пошаговый план со всеми необходимыми ссылками, ответами на часто задаваемые вопросы доступны на сайте нижегородского проекта жизни "ОСНОВА"", - подчеркнул глава региона.

Формат объединения услуг по принципу жизненных ситуаций разработан на федеральном уровне. Он предусматривает предоставление комплекса государственных сервисов в зависимости от конкретной задачи — от поступления в вуз до выхода на пенсию. Такой подход стал частью реформы системы госуслуг в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Директор Института демографического развития Евгений Журавлёв добавил, что цель проекта — упростить взаимодействие граждан с государством.

"Вместо поиска по десяткам разделов пользователь сразу видит всю нужную информацию: что именно требуется, куда обращаться и как действовать. Люди ценят, когда им не нужно быть юристом или чиновником, чтобы решить свой вопрос. Это и есть суть цифровой трансформации, чтобы человек тратил меньше времени на рутину и чувствовал себя увереннее", — отметил Журавлев.

В 2025 году наиболее востребованными федеральными жизненными ситуациями стали "Поступление в вуз", "Получение налогового вычета", "Защита от мошенников в сети", "Выход на пенсию" и "Многодетная семья".

Ранее сообщалось, что коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые превысил средний показатель по ПФО по итогам января 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госуслуги демография Нацпроект
