Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 января 2026 13:57Михаил Мурашко в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту школьницы из Кстова
09 января 2026 13:22Нижегородские энергетики сохраняют режим повышенной готовности из-за метели
09 января 2026 12:58Нижегородцам на портале "Госуслуги" доступны 70 федеральных жизненных ситуаций
09 января 2026 11:43Тоннелепроходческий комплекс "Владимир" отправился на техобслуживание
09 января 2026 11:07Маршрут №130 "Улица Долгополова - автостанция Кстово" запустят с 12 января
09 января 2026 10:31Победители конкурса "Знаешь? Научи!" получат допбаллы при поступлении в РУДН
09 января 2026 10:05Закрывшиеся нижегородские катки планируют возобновить работу с 10 января
09 января 2026 09:42ДУК внесла нижегородку в "чёрный список" за жалобу на плохую уборку снега
09 января 2026 08:15Сильный снегопад продолжится в Нижнем Новгороде и области 9 и 10 января
08 января 2026 18:05Нижегородцев предупредили о конской колбасе с ботулизмом
Общество

Нижегородцам на портале "Госуслуги" доступны 70 федеральных жизненных ситуаций

09 января 2026 12:58 Общество
Нижегородцам на портале Госуслуги доступны 70 федеральных жизненных ситуаций

В России завершена запланированная на 2025 год реализация проекта по внедрению жизненных ситуаций на платформе "Госуслуги" и в региональных цифровых сервисах. Об этом уведомили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

Теперь граждане могут решать широкий спектр задач, связанных с ключевыми событиями жизни, в режиме "одного окна". Всего доступно 70 федеральных и 425 региональных жизненных ситуаций. Проект является частью национального проекта "Экономика данных" под руководством Дмитрия Григоренко, заместителя председателя Правительства РФ.

Жизненные ситуации упрощают взаимодействие с государственными органами, сокращая время на решение задач и уменьшая необходимость сбора документов. Данные из информационных систем загружаются автоматически. Дмитрий Григоренко отметил, что многие вопросы теперь решаются дистанционно за несколько кликов.

Среди популярных жизненных ситуаций в 2025 году стали: "Поступление в вуз" (им воспользовались 9 955 626 человек), "Получение налогового вычета" (4 406 971 человек), "Защита от мошенников" (3 267 950 человек), "Выход на пенсию" (1 957 441 человек) и "Многодетная семья" (980 620 человек).

Проект также включает проактивные форматы предоставления услуг и единые стандарты качества.

В 2026 году работа над развитием платформы "Госуслуги" и жизненных ситуаций будет продолжена. Планируется улучшение сервисов, запуск новых решений и усиление контроля качества.

Напомним, жители Нижегородской области получили доступ к новой цифровой услуге на портале "Госуслуги" — жизненной ситуации под названием "Планирование и рождение ребёнка". Этот сервис предназначен для будущих родителей и семей с новорождёнными и позволяет в одном месте решать множество вопросов, связанных с оформлением документов и получением государственной поддержки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Сервис услуги
Поделиться:
Новости по теме
25 декабря 2025 16:46Институт демографического развития дополнил сервис "Жизненные ситуации" информацией о налоговых льготах
13 декабря 2025 17:13Нижегородцы могут оформить электронное свидетельство пенсионера на портале госуслуг
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных