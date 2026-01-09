Нижегородцам на портале "Госуслуги" доступны 70 федеральных жизненных ситуаций Общество

В России завершена запланированная на 2025 год реализация проекта по внедрению жизненных ситуаций на платформе "Госуслуги" и в региональных цифровых сервисах. Об этом уведомили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

Теперь граждане могут решать широкий спектр задач, связанных с ключевыми событиями жизни, в режиме "одного окна". Всего доступно 70 федеральных и 425 региональных жизненных ситуаций. Проект является частью национального проекта "Экономика данных" под руководством Дмитрия Григоренко, заместителя председателя Правительства РФ.

Жизненные ситуации упрощают взаимодействие с государственными органами, сокращая время на решение задач и уменьшая необходимость сбора документов. Данные из информационных систем загружаются автоматически. Дмитрий Григоренко отметил, что многие вопросы теперь решаются дистанционно за несколько кликов.

Среди популярных жизненных ситуаций в 2025 году стали: "Поступление в вуз" (им воспользовались 9 955 626 человек), "Получение налогового вычета" (4 406 971 человек), "Защита от мошенников" (3 267 950 человек), "Выход на пенсию" (1 957 441 человек) и "Многодетная семья" (980 620 человек).

Проект также включает проактивные форматы предоставления услуг и единые стандарты качества.

В 2026 году работа над развитием платформы "Госуслуги" и жизненных ситуаций будет продолжена. Планируется улучшение сервисов, запуск новых решений и усиление контроля качества.

Напомним, жители Нижегородской области получили доступ к новой цифровой услуге на портале "Госуслуги" — жизненной ситуации под названием "Планирование и рождение ребёнка". Этот сервис предназначен для будущих родителей и семей с новорождёнными и позволяет в одном месте решать множество вопросов, связанных с оформлением документов и получением государственной поддержки.