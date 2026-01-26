Нижегородцы смогут проверить легальность такси на "Госуслугах" Общество

Пользователи портала "Госуслуги" теперь могут убедиться в законности деятельности такси и соответствия автомобиля установленным правилам. Новая функция позволяет легко проверить, зарегистрирован ли перевозчик и включен ли его автомобиль в официальный реестр. О запуске нового сервиса сообщает Минцифры РФ.

Для проверки достаточно сканировать QR-код, размещенный в салоне автомобиля, с помощью функции "Госкан" на "Госуслугах". Также можно воспользоваться специальным сервисом "Проверка легкового такси на законность", где потребуется ввести государственный номер автомобиля и регион его работы. Пользователь найдет нужную услугу с помощью виртуального помощника Робота Макса.

Вся информация поступает из реестра Минтранса РФ "Такси", содержащего сведения о выданных разрешениях и автомобилях, допущенных к перевозкам. Наличие данных подтверждает легитимность работы такси.

Как отмечают в Минцифры, функция направлена на повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа нелегальных перевозчиков. В случае выявления ошибок или отсутствия информации в реестре, пользователи могут подать жалобу через специальную платформу обратной связи (ПОС) на "Госуслугах".

Данный проект соответствует целям национального проекта "Цифровая экономика и государственная трансформация", стартовавшего в России с 1 января 2025 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в конце 2025 года цены на такси в Нижнем Новгороде выросли в два раза.