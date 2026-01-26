Нижегородцы смогут проверить легальность такси на "Госуслугах"

Пользователи портала "Госуслуги" теперь могут убедиться в законности деятельности такси и соответствия автомобиля установленным правилам. Новая функция позволяет легко проверить, зарегистрирован ли перевозчик и включен ли его автомобиль в официальный реестр. О запуске нового сервиса сообщает Минцифры РФ.
Для проверки достаточно сканировать QR-код, размещенный в салоне автомобиля, с помощью функции "Госкан" на "Госуслугах". Также можно воспользоваться специальным сервисом "Проверка легкового такси на законность", где потребуется ввести государственный номер автомобиля и регион его работы. Пользователь найдет нужную услугу с помощью виртуального помощника Робота Макса.
Вся информация поступает из реестра Минтранса РФ "Такси", содержащего сведения о выданных разрешениях и автомобилях, допущенных к перевозкам. Наличие данных подтверждает легитимность работы такси.
Как отмечают в Минцифры, функция направлена на повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа нелегальных перевозчиков. В случае выявления ошибок или отсутствия информации в реестре, пользователи могут подать жалобу через специальную платформу обратной связи (ПОС) на "Госуслугах".
Данный проект соответствует целям национального проекта "Цифровая экономика и государственная трансформация", стартовавшего в России с 1 января 2025 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что в конце 2025 года цены на такси в Нижнем Новгороде выросли в два раза.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+