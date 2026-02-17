Нижегородцам объяснили, почему с возрастом время ощущается быстрее Наука

Фото: сгенерировано нейросетью

В детстве дни тянутся долго, а лето кажется почти бесконечным. С возрастом появляется противоположное ощущение: недели пролетают незаметно, месяцы растворяются в делах, годы сливаются в единый поток. Почему так происходит, сайту pravda-nn.ru объяснили эксперты проекта "Homo Sapiens нижегородский".

Почему время "ускоряется"

Физически время не меняется — меняется его восприятие. В детстве почти всё происходит впервые: школа, новые места, знакомства. Мозг активно формирует нейронные связи и обрабатывает большой объем новой информации. Чем больше непривычного опыта, тем длиннее в памяти кажется прожитый период. Еще в XIX веке психолог Уильям Джеймс отмечал, что субъективная продолжительность времени зависит от насыщенности впечатлений.

Во взрослом возрасте жизнь становится более предсказуемой: одни и те же маршруты, задачи и обязанности. Мозг начинает экономить ресурсы и обрабатывать знакомую информацию автоматически. Повторяющийся опыт в памяти как бы "сжимается", поэтому времени словно становится меньше — на это указывал нейробиолог Дэвид Иглмен.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ имени Лобачевского Елена Кондакова объяснила, что существует гипотеза плотности событий. Если мозг не занят активной обработкой новой информации, периоды с малым количеством впечатлений почти не фиксируются в памяти и ощущаются как быстро прошедшие. Исследования также показывают связь субъективного ускорения времени в пожилом возрасте со снижением объема рабочей памяти и скорости обработки информации. По мере взросления нейронные сети усложняются, сигналы проходят более длинный путь, тогда как в детстве они передаются быстрее — поэтому ранние годы воспринимаются более "медленными".

Есть и фактор относительности. Для ребенка год — значительная часть жизни, для взрослого — лишь небольшой ее отрезок. Поэтому каждый следующий год ощущается короче предыдущего.

По словам Елены Кондаковой, в нейробиологии нет единого органа, отвечающего за чувство времени. Его формируют разные области мозга в зависимости от масштаба периода. Восприятие зависит от опыта, внимания и эмоционального состояния: радость и увлеченность создают ощущение ускорения, а скука и стресс, наоборот, растягивают минуты.

Можно ли повлиять на ощущение времени

Замедлить время физически невозможно, но можно изменить его субъективное восприятие. Чем однообразнее жизнь, тем меньше ярких воспоминаний фиксирует мозг и тем быстрее "сжимается" прожитый период.

Елена Кондакова отмечает, что с точки зрения нейробиологии важно увеличивать новизну, осознанность и эмоциональную насыщенность опыта — это помогает формировать более плотные воспоминания и выводит мозг из режима автопилота.

Психолог Алексей Хандохин советует добавлять новые впечатления: менять привычные маршруты, осваивать хобби, расширять круг общения. При этом важно уметь останавливаться, отдыхать и осмыслять происходящее. Он рекомендует чаще задавать себе вопросы о том, чем человек занят сейчас, что чувствует и какие позитивные события уже произошли. При этом не стоит зацикливаться на прошлом или обесценивать будущее — важно сосредоточиться на текущих задачах.

Ранее нижегородский психолог объяснила феномен ностальгии по 2016 году.