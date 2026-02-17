Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
17 февраля 2026 18:48
Импортозамещающая установка для литья полиуретанов введена в эксплуатацию в Нижегородской области
17 февраля 2026 18:28
Нижегородцам объяснили, почему с возрастом время ощущается быстрее
16 февраля 2026 12:00
Школьник из Заволжья стал победителем всероссийского конкурса "Наука. Территория героев"
13 февраля 2026 12:05
Спикер ЗСНО Люлин и ректор НГТУ Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве
12 февраля 2026 16:25
Нижегородские ученые представили свои инновационные проекты в химической отрасли потенциальным инвесторам
10 февраля 2026 09:12
Технологию выращивания костной ткани развивают нижегородские ученые
09 февраля 2026 19:21
Ученые из Нижнего Новгорода работают над российским аналогом мелозы
09 февраля 2026 18:57
Студенты ННГАСУ представили свои проекты по комплексному развитию территорий Нижнего Новгорода
09 февраля 2026 16:59
Нижегородские ученые вывели три новых сорта зерновых
09 февраля 2026 16:29
Нижегородцам рассказали о ключевых научных проектах в регионе
Наука

Нижегородцам объяснили, почему с возрастом время ощущается быстрее

17 февраля 2026 18:28 Наука
Нижегородцам объяснили, почему с возрастом время ощущается быстрее

Фото: сгенерировано нейросетью

В детстве дни тянутся долго, а лето кажется почти бесконечным. С возрастом появляется противоположное ощущение: недели пролетают незаметно, месяцы растворяются в делах, годы сливаются в единый поток. Почему так происходит, сайту pravda-nn.ru объяснили эксперты проекта "Homo Sapiens нижегородский".

Почему время "ускоряется"

Физически время не меняется — меняется его восприятие. В детстве почти всё происходит впервые: школа, новые места, знакомства. Мозг активно формирует нейронные связи и обрабатывает большой объем новой информации. Чем больше непривычного опыта, тем длиннее в памяти кажется прожитый период. Еще в XIX веке психолог Уильям Джеймс отмечал, что субъективная продолжительность времени зависит от насыщенности впечатлений.

Во взрослом возрасте жизнь становится более предсказуемой: одни и те же маршруты, задачи и обязанности. Мозг начинает экономить ресурсы и обрабатывать знакомую информацию автоматически. Повторяющийся опыт в памяти как бы "сжимается", поэтому времени словно становится меньше — на это указывал нейробиолог Дэвид Иглмен.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ имени Лобачевского Елена Кондакова объяснила, что существует гипотеза плотности событий. Если мозг не занят активной обработкой новой информации, периоды с малым количеством впечатлений почти не фиксируются в памяти и ощущаются как быстро прошедшие. Исследования также показывают связь субъективного ускорения времени в пожилом возрасте со снижением объема рабочей памяти и скорости обработки информации. По мере взросления нейронные сети усложняются, сигналы проходят более длинный путь, тогда как в детстве они передаются быстрее — поэтому ранние годы воспринимаются более "медленными".

Есть и фактор относительности. Для ребенка год — значительная часть жизни, для взрослого — лишь небольшой ее отрезок. Поэтому каждый следующий год ощущается короче предыдущего.

По словам Елены Кондаковой, в нейробиологии нет единого органа, отвечающего за чувство времени. Его формируют разные области мозга в зависимости от масштаба периода. Восприятие зависит от опыта, внимания и эмоционального состояния: радость и увлеченность создают ощущение ускорения, а скука и стресс, наоборот, растягивают минуты.

Можно ли повлиять на ощущение времени

Замедлить время физически невозможно, но можно изменить его субъективное восприятие. Чем однообразнее жизнь, тем меньше ярких воспоминаний фиксирует мозг и тем быстрее "сжимается" прожитый период.

Елена Кондакова отмечает, что с точки зрения нейробиологии важно увеличивать новизну, осознанность и эмоциональную насыщенность опыта — это помогает формировать более плотные воспоминания и выводит мозг из режима автопилота.

Психолог Алексей Хандохин советует добавлять новые впечатления: менять привычные маршруты, осваивать хобби, расширять круг общения. При этом важно уметь останавливаться, отдыхать и осмыслять происходящее. Он рекомендует чаще задавать себе вопросы о том, чем человек занят сейчас, что чувствует и какие позитивные события уже произошли. При этом не стоит зацикливаться на прошлом или обесценивать будущее — важно сосредоточиться на текущих задачах.

Ранее нижегородский психолог объяснила феномен ностальгии по 2016 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети психология
Поделиться:
Новости по теме
11 ноября 2025 18:34
Психолог Бережной назвал способы диагностики депрессии у мужчин
01 ноября 2025 15:04
Нижегородцам рассказали, на что обратить внимание при выборе семейного терапевта
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных