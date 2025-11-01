Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Нижегородцам рассказали, на что обратить внимание при выборе семейного терапевта

01 ноября 2025 15:04 Общество
Нижегородцам рассказали, на что обратить внимание при выборе семейного терапевта

Фото: сгенерировано нейросетью

Стресс современного ритма жизни отражается на супружеских отношениях, и в случаях, когда урегулировать разногласия не получается, помощь может оказать семейный терапевт. При этом легкомысленный выбор такого специалиста несет серьезные риски для пары в кризисе, заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии факультета психологии НГПУ имени Минина Елена Маннанова в беседе с ИА "Время Н"

По словам эксперта, семейный терапевт — это не просто посредник в споре, а профессионал, которому доверяют самые уязвимые темы — чувства, болезненные вопросы и модель взаимодействия партнеров. Маннанова подчеркнула, что непрофессионализм может не просто не помочь, но и усугубить конфликт, закрепить у одного из супругов ощущение несправедливости и даже привести к новой психологической травме.

При выборе специалиста надо обратить внимание на ряд важных моментов. Хороший семейный терапевт рассматривает проблему не в одном партнере, а в системе отношений в целом. Он работает с парой как с единой единицей, а не с двумя отдельными людьми.

Также важна нейтральность. Специалист не должен быть судьей или адвокатом одной стороны. Его клиент — это ваши отношения.

Критично наличие дополнительного образования именно в семейной и парной терапии. Общего диплома психолога недостаточно. Надежность подтверждает сертификация в признанных подходах, включая системный или эмоционально-фокусированный.

Отдельный критерий — умение создать безопасное пространство. В кабинете оба партнера должны быть уверены, что их выслушают и поймут, не осудят и не перебьют.

Ранее нижегородцам напомнили о важности обращения за помощью к психологам. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

