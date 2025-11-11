Психолог Бережной назвал способы диагностики депрессии у мужчин Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

В нашем обществе принято считать, что мужчина должен быть сильным, уверенным в себе и способным решать проблемы. Однако это может привести к тому, что мужчины скрывают свои переживания и трудности. Психолог Бережной рассказал 360.ru, как можно понять, что у мужчины депрессия.

Он отметил, что раньше мужчины редко говорили о своих проблемах с депрессией и одиночеством. Общество ожидало от них успехов и стойкости, но не всегда интересовалось их внутренним миром. Из-за этого мужчины могли чувствовать себя одинокими и непонятыми.

Чтобы справиться с этим, нужно понять, что происходит, и найти новый путь. Для начала нужно честно ответить себе на три вопроса:

Насколько сильно я чувствую себя одиноким? Есть ли у меня признаки депрессии: потеря интереса к жизни, усталость, плохой сон, плохой аппетит или раздражительность? Были ли у меня мысли о том, что жизнь не имеет смысла, или мысли о самоубийстве? Признать это может быть трудно, но это важный шаг.

Если вы ответили "да" хотя бы на один из этих вопросов, важно не откладывать решение проблемы.

Затем нужно понять, что именно изменилось и почему вы чувствуете себя плохо. Это может быть связано с работой, деньгами, отношениями или чем-то ещё. Понять причину — первый шаг к её решению.

После этого нужно найти что-то новое, что будет приносить вам радость и удовлетворение. Это может быть хобби, помощь другим людям - волонтёрство, забота о здоровье или что-то другое. Главное — найти то, что будет делать вас счастливым.

Важно помнить, что каждый день нужно делать что-то, что будет подтверждать вашу значимость, подчеркнул Бережной. Это может быть забота о себе, общение с близкими или уважение к своим чувствам.

Таким образом, можно изменить свою жизнь, не отказываясь от своих принципов. Главное — быть готовым меняться и верить в себя, даже когда всё кажется сложным.