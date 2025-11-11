Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2025 18:34Психолог Бережной назвал способы диагностики депрессии у мужчин
11 ноября 2025 18:14В России установили 1000-ю отечественную базовую станцию "Булат"
11 ноября 2025 17:30Четырехэтажный медцентр появится на улице Ульянова в Нижнем Новгороде
11 ноября 2025 17:20Нижегородцы снова лишились интернета 11 ноября
11 ноября 2025 17:07Быстрые электрозаправки установлены в 21 округе Нижегородской области
11 ноября 2025 16:51В Госдуме призвали индексировать пенсии ежеквартально
11 ноября 2025 16:43Нижегородскую канатку закроют на три дня из-за техобслуживания
11 ноября 2025 16:32Нижегородцы могут выбрать город с самой интересной архитектурой в регионе
11 ноября 2025 15:43Из-за похолодания в Нижнем Новгороде будут дежурить более 80 спецмашин
11 ноября 2025 15:01В Нижнем Новгороде создадут единую систему городских парковок
Общество

Психолог Бережной назвал способы диагностики депрессии у мужчин

11 ноября 2025 18:34 Общество
Психолог Бережной назвал способы диагностики депрессии у мужчин

Фото: с сайта ru.freepik.com

В нашем обществе принято считать, что мужчина должен быть сильным, уверенным в себе и способным решать проблемы. Однако это может привести к тому, что мужчины скрывают свои переживания и трудности. Психолог Бережной рассказал 360.ru, как можно понять, что у мужчины депрессия.

Он отметил, что раньше мужчины редко говорили о своих проблемах с депрессией и одиночеством. Общество ожидало от них успехов и стойкости, но не всегда интересовалось их внутренним миром. Из-за этого мужчины могли чувствовать себя одинокими и непонятыми.

Чтобы справиться с этим, нужно понять, что происходит, и найти новый путь. Для начала нужно честно ответить себе на три вопроса:

  1. Насколько сильно я чувствую себя одиноким?

  2. Есть ли у меня признаки депрессии: потеря интереса к жизни, усталость, плохой сон, плохой аппетит или раздражительность?

  3. Были ли у меня мысли о том, что жизнь не имеет смысла, или мысли о самоубийстве? Признать это может быть трудно, но это важный шаг.

Если вы ответили "да" хотя бы на один из этих вопросов, важно не откладывать решение проблемы.

Затем нужно понять, что именно изменилось и почему вы чувствуете себя плохо. Это может быть связано с работой, деньгами, отношениями или чем-то ещё. Понять причину — первый шаг к её решению.

После этого нужно найти что-то новое, что будет приносить вам радость и удовлетворение. Это может быть хобби, помощь другим людям - волонтёрство, забота о здоровье или что-то другое. Главное — найти то, что будет делать вас счастливым.

Важно помнить, что каждый день нужно делать что-то, что будет подтверждать вашу значимость, подчеркнул Бережной. Это может быть забота о себе, общение с близкими или уважение к своим чувствам.

Таким образом, можно изменить свою жизнь, не отказываясь от своих принципов. Главное — быть готовым меняться и верить в себя, даже когда всё кажется сложным.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье психология Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных