Общество

Нижегородцы могут присоединиться к лидерскому сообществу блогеров по проекту "ТопБлог"

17 февраля 2026 11:11
Нижегородцы могут присоединиться к лидерскому сообществу блогеров по проекту ТопБлог

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Жители Нижегородской области смогут стать лидерами сообщества блогеров в своем регионе благодаря участию во Всероссийском проекте «ТопБлог» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как пояснили организаторы, статус амбассадора – это возможность представлять «ТопБЛОГ» на федеральных мероприятиях, запускать региональные медиапроекты, предлагать образовательные форматы, а также объединять и развивать профессиональное сообщество авторов в своем регионе.

Подать заявку на участие в программе амбассадоров могут авторы полезного контента, проживающие в регионе. Важное условие – ведение активного блога с аудиторией более 5 тысяч подписчиков в одной из социальных сетей, разрешенных на территории России.

Участие в амбассадорской программе осуществляется на конкурсной основе. Отбор включает творческое задание и собеседование с командой проекта – важен не только масштаб, но и мотивация, ценности и готовность быть частью команды.

Чтобы стать официальным представителем проекта «ТопБЛОГ» в своем регионе, необходимо подать заявку до 18 марта 2026 года (23:59 мск). Регистрация проходит на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». Имена амбассадоров будут объявлены после 31 марта.

«Амбассадоры «ТопБЛОГ» – это лидеры, которые берут на себя ответственность и за собственный контент и за развитие медиасреды вокруг себя. Они становятся точками притяжения в регионах: собирают авторов, запускают локальные инициативы, проводят образовательные встречи и медиашколы, помогают начинающим блогерам поверить в себя и найти свой голос. В шестом сезоне мы ждем тех, кто готов стать движущей силой медиапроекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в своем регионе – объединять, вдохновлять, представлять «ТопБЛОГ» на федеральных площадках и расти вместе с профессиональным сообществом страны», – подчеркнул генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В этом году амбассадоры не только продолжат усиливать региональные медиасообщества, продвигать социально значимые проекты и формировать культуру ответственного контента в цифровом пространстве, но и получат расширенные возможности для профессионального роста и масштабирования своих идей. В течение года они будут участвовать в пресс-турах и закрытых мероприятиях партнеров проекта и ведущих цифровых платформ, запускать медиаколлаборации, представлять проект на региональных и федеральных площадках, а также выступать в роли спикеров и экспертов на ключевых молодежных мероприятиях страны. Самые активные представители амбассадорской сети будут приглашены на главное событие сезона – финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ».

«Для меня статус амбассадора проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это, прежде всего, ответственность. Это возможность не просто создавать контент, а формировать вокруг себя сообщество людей, которые готовы действовать, брать инициативу и менять среду вокруг себя. Я убежден, что блог – это не про цифры, а про влияние и смыслы. «ТопБЛОГ» объединяет тех, кто хочет расти профессионально, делиться опытом и поддерживать других. И если вы чувствуете, что готовы не только говорить, но и делать – этот проект точно для вас!» – поделился амбассадор проекта «ТопБЛОГ» из Нижегородской области Александр Савкин.

В 2025 году амбассадоры проекта «ТопБЛОГ» подтвердили, что этот статус – реальный инструмент профессионального роста. На их счету более 100 значимых достижений за год: запуск авторских форматов на крупных цифровых платформах, участие в федеральных телеэфирах, партнерства с компаниями и региональными структурами, грантовая поддержка и кратный рост аудитории. Амбассадорская программа стала для многих точкой перехода от локального блогинга к системной работе в медиасреде страны.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». За пять сезонов он вырос из образовательного конкурсного проекта в крупнейшую в стране профессиональную среду авторов и объединил более 300 тысяч человек со всей России, которые осознанно работают с общественно значимыми темами, умеют слышать свою аудиторию и усиливают друг друга в профессиональном росте.

Платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. За семь лет работы она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. В рамках деятельности платформы «Россия – страна возможностей» создана мастерская управления «Сенеж». Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие.

