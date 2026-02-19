От тепловых пушек до сладостей: автозаводцы собрали посылки для бойцов к 23 февраля Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В канун Дня защитника Отечества автозаводцы отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. В сборе приняли участие активные жители Автозаводского района Нижнего Новгорода, общественные организации, образовательные учреждения, члены политсовета «Единой России», депутаты, представители администрации, ветераны СВО.

«Автозаводский район — яркий пример того, как партия, власть, бизнес и простые жители объединяются вокруг общей цели. Вместе мы собираем помощь для наших бойцов. Вместе приближаем Победу. В канун 23 февраля нам особенно хотелось, чтобы каждый почувствовал: дома о нём помнят, его ждут и в него верят», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Акция организована местным отделением партии «Единая Россия» совместно с администрацией Автозаводского района. В 2026 году это первая отправка. Она состоит из двух конвоев, которые будут направлены в воинские подразделения, базирующиеся в Луганской Народной Республике и Курской области.

Всего с начала специальной военной операции автозаводцы отправили 16 гуманитарных конвоев общим объемом груза более 110 тонн.

«Мы постоянно поддерживаем связь с ребятами, которые вернулись или демобилизованы, — они подсказывают, что нужно там, на передовой. Мы специально формируем груз заранее, чтобы он успел дойти к празднику. Очень важно, чтобы ребята почувствовали тепло дома, тепло родных сердец. Мы уверены: они победят и вернутся домой живыми и здоровыми», — отметила заместитель главы администрации Автозаводского района, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Автозаводского района Марина Демидова.

В состав груза вошли: тепловые пушки, дизельные обогреватели, печки-буржуйки; строительные материалы; маскировочные сети; одежда — термобелье, носки, нижнее белье, футболки, вязаные и сшитые изделия от общественных организаций; средства личной гигиены — салфетки, влажные полотенца, туалетная бумага, шампуни, мыло, бритвенные станки; чай, кофе и сладости.

«Для бойца гуманитарная помощь — это как стена за спиной. Надежный тыл, который складывается из простых посылок, вязаных носков, предметов первой необходимости. Это стена из людей, из тех, кто остался здесь и поддерживает своих. Получая весточку из дома, боец понимает: за ним — вся страна. Это дает силы, уверенность и веру в то, что победа будет за нами. Наш нижегородский характер всегда заключался именно в единстве. Так повелось еще с ополчения Минина и Пожарского: когда приходит испытание, мы встаем плечом к плечу», — сказал ветеран специальной военной операции Александр Марунченко.

Специально к 23 февраля для бойцов подготовили особые сладкие подарки — испекли партию праздничных имбирных пряников.

«Мы занимаемся выпечкой имбирных пряников с печатью. В преддверии Дня защитника Отечества ежегодно готовим партию таких пряников в подарок участникам специальной военной операции. В этом году, как и в прошлом, мы испекли 500 штук. Пряники — тематические, с праздничным оформлением. Каждый изготавливается вручную: мы выпекаем их, наносим изображение, упаковываем и отправляем адресатам. Нам очень важно поздравить бойцов, порадовать их, подарить частичку домашнего тепла в этот праздник», — рассказала индивидуальный предприниматель Елена Цапленкова.

Посылки дополнили письмами и самодельными поздравительными открытками с Днем защитника Отечества от учащихся школ и воспитанников детских садов Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Напомним, что Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов для военнослужащих и мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.