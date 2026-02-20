Главу "Института демографического развития" арестовали в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Директора региональной АНО "Институт демографического развития" Евгения Журавлева задержали в Нижнем Новгороде.

По данным НИА "Нижний Новгород", Московский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО Журавлев будет находиться до 17 апреля 2026 года включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

В пресс-службе Нижегородского областного суда уточнили, что руководитель автономной некоммерческой организации обвиняется в мошенничестве в крупном размере – по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В минсоцразвития и семейной политики региона, а также в АНО "Институт демографического развития" заявили, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие. При этом организация продолжает работу в штатном режиме.

