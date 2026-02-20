Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Карьерный форум "Труд Крут" прошел в Нижнем Новгороде

20 февраля 2026 21:15 Общество
Карьерный форум Труд Крут прошел в Нижнем Новгороде

Фото: предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде состоялся карьерный форум "Труд Крут" (16+), приуроченный ко Дню Российских студенческих отрядов.

Мероприятие объединило представителей студенческих отрядов региона, школьников, студентов, а также почетных гостей. Всего форум посетили более 500 человек.

Форум стал площадкой для знакомства молодежи с возможностями профессионального роста через систему РСО. Участникам представили девять ключевых направлений работы: педагогическое, строительное, сельскохозяйственное, сервисное, медицинское, путинное, отряды проводников, железнодорожного транспорта и трудовые отряды подростков.

В рамках форума работал центр тестирования. Все желающие могли проверить знания о движении Российских студенческих отрядов, оценить лидерские качества и навыки кризис‑кейс‑менеджмента, определить особенности своей личности и общий уровень эрудиции.

Отдельное внимание уделили деловой программе. На совещании директоров, их заместителей, старших вожатых и кураторов загородных лагерей обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей в 2026 году. Речь шла о разработке образовательных и оздоровительных программ, подготовке и трудоустройстве вожатых, а также выстраивании партнёрства с Нижегородским региональным отделением МООО "РСО".

На пленарном заседании с участием заместителя министра молодёжной политики региона Льва Скитневского и представителей образовательных организаций обсудили взаимодействие регионального отделения студенческих отрядов с бразовательными учреждениями, подвели итоги работы за 2025 год и наметили дальнейшие шаги по развитию движения.

"На территории региона действует 61 студенческий отряд, в деятельности которых задействовано более 2,5 тысячи студентов. Ежегодно ребята выезжают на различные трудовые проекты. В 2025 году было трудоустроено около 2000 человек, которые в течение лета и не только принимали участие в проектах более чем по 10 направлениям. Говоря о поддержке студенческих отрядов, отмечу, что наше взаимодействие выстроено достаточно плотно. Мы оказываем административную поддержку, взаимодействуем с вузами, активно содействуем реализации инициатив как всей молодежи, так и непосредственно студенческих отрядов. Это как грантовая поддержка, так и другие формы сотрудничества", — отметил Скитневский.

Руководитель студенческих отрядов Нижегородской области Степанида Красножен отметила, что одна из ключевых задач форума — ранняя профориентация молодёжи, знакомство студентов и школьников с работодателями и возможностями региона. В планах на 2026 год — расширение проектов и выход на окружной уровень с привлечением других регионов, а также развитие новых производственных направлений.

Завершился форум торжественной премией. Отличившимся участникам вручили награды регионального, окружного и всероссийского уровней. Двое представителей Нижегородской области получили высшую награду — почетный знак Российских студенческих отрядов.

