Более 170 специалистов объединил Форум работающей молодежи Нижегородской области Экономика

Фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

21 ноября в Нижнем Новгороде на площадке Академии Маяк имени А.Д. Сахарова прошёл Форум работающей молодёжи Нижегородской области. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлено на обмен опытом и повышение компетенций личностного развития молодых специалистов региона. Участие в форуме приняли более 170 человек, представляющих 77 предприятий региона: это молодёжь, работающая в производственных компаниях и в сфере услуг, а также специалисты по молодежной политике.

Ключевым мероприятием форума стал «открытый диалог» с приглашенными гостями, среди которых: председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Кирилл Темнов, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев.

В ходе обсуждения были затронуты такие темы, как перспективы и меры поддержки молодых специалистов, занятых в сфере производства, привлекательность Нижегородской области для жизни и работы.

«Стране очень нужны квалифицированные кадры с новыми знаниями и компетенциями, те, кто понимает, как устроено современное производство. Важно, что сегодня для молодежи открыты все двери, работают социальные лифты. На региональном уровне действуют меры поддержки молодых специалистов, гранты для молодых ученых. В аграрной отрасли молодой специалист предприятия может рассчитывать на два миллиона рублей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Используйте все имеющиеся возможности, совершенствуйтесь, двигайтесь вперед! А мы с коллегами всегда готовы помочь, ответить на все вопросы, поделиться опытом», – обратился к участникам форума председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Образовательная программа форума была разделена на четыре блока. Участники вместе с опытными спикерами обсуждали, как выстроить систему наставничества и адаптации новых сотрудников на предприятии, какие существуют успешные практики корпоративного волонтёрства и спорта, инструменты работы с обучающимися вузов, колледжей и техникумов.

На форуме также состоялось награждение специалистов за участие в финале окружного проекта «МолоТ», активных представителей работающей молодежи за вклад в развитие молодежной политики на территории региона.

«Третий год мы проводим форум и каждый раз убеждаемся, что это отличный способ вовлечь наших молодых специалистов предприятий в экосистему молодежной политики региона, отметить их успехи, посодействовать их профессиональному развитию, помочь им в получении новых навыков и надпрофессиональных компетенций. На мероприятии мы чествовали отличившихся молодых людей, в том числе в окружных и федеральных проектах. Например, в этом году мы отлично провели муниципальные и корпоративные отборы проекта «МолоТ», в которых приняли участие более 850 человек, и отправили делегацию из 30 молодых людей на окружной этап. Продолжаем формировать сообщество заряженной молодёжи, которая точно успевает всё: и работать, и вести общественную деятельность», – отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Форум организован молодёжным центром «Высота» при поддержке министерства молодежной политики Нижегородской области.