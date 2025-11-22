Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 ноября 2025 11:21Более 85 млн рублей заработали нижегородские экспортеры на международных маркетплейсах при господдержке
22 ноября 2025 11:18Более 170 специалистов объединил Форум работающей молодежи Нижегородской области
22 ноября 2025 07:2310 участников специальной военной операции и членов их семей стали победителями проекта "СВОё дело"
21 ноября 2025 15:59Власти расторгли контракт с "Нижегородавтодором" на 1,4 млрд рублей
21 ноября 2025 15:16Центр мониторинга безопасности и правовой помощи создадут в Нижнем Новгороде
21 ноября 2025 14:05Дерипаска призвал банки прекратить "плакаться" и отстать от маркетплейсов
21 ноября 2025 12:53Еще 12 инвестпроектов на 2,6 млрд рублей запустят в Нижегородской области
21 ноября 2025 12:17Проезд по трассе М-12 в Нижегородской области станет дороже
21 ноября 2025 11:33Долг нижегородского бизнеса перед банками достиг 929 млрд рублей
20 ноября 2025 18:40Нижний Новгород планирует получить от турналога 200 млн рублей в 2026 году
Экономика

Более 170 специалистов объединил Форум работающей молодежи Нижегородской области

22 ноября 2025 11:18 Экономика
Более 170 специалистов объединил Форум работающей молодежи Нижегородской области

Фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

21 ноября в Нижнем Новгороде на площадке Академии Маяк имени А.Д. Сахарова прошёл Форум работающей молодёжи Нижегородской области. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлено на обмен опытом и повышение компетенций личностного развития молодых специалистов региона. Участие в форуме приняли более 170 человек, представляющих 77 предприятий региона: это молодёжь, работающая в производственных компаниях и в сфере услуг, а также специалисты по молодежной политике.

Ключевым мероприятием форума стал «открытый диалог» с приглашенными гостями, среди которых: председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Кирилл Темнов, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев.

В ходе обсуждения были затронуты такие темы, как перспективы и меры поддержки молодых специалистов, занятых в сфере производства, привлекательность Нижегородской области для жизни и работы.

«Стране очень нужны квалифицированные кадры с новыми знаниями и компетенциями, те, кто понимает, как устроено современное производство. Важно, что сегодня для молодежи открыты все двери, работают социальные лифты. На региональном уровне действуют меры поддержки молодых специалистов, гранты для молодых ученых. В аграрной отрасли молодой специалист предприятия может рассчитывать на два миллиона рублей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Используйте все имеющиеся возможности, совершенствуйтесь, двигайтесь вперед! А мы с коллегами всегда готовы помочь, ответить на все вопросы, поделиться опытом», – обратился к участникам форума председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Образовательная программа форума была разделена на четыре блока. Участники вместе с опытными спикерами обсуждали, как выстроить систему наставничества и адаптации новых сотрудников на предприятии, какие существуют успешные практики корпоративного волонтёрства и спорта, инструменты работы с обучающимися вузов, колледжей и техникумов.

На форуме также состоялось награждение специалистов за участие в финале окружного проекта «МолоТ», активных представителей работающей молодежи за вклад в развитие молодежной политики на территории региона.

«Третий год мы проводим форум и каждый раз убеждаемся, что это отличный способ вовлечь наших молодых специалистов предприятий в экосистему молодежной политики региона, отметить их успехи, посодействовать их профессиональному развитию, помочь им в получении новых навыков и надпрофессиональных компетенций. На мероприятии мы чествовали отличившихся молодых людей, в том числе в окружных и федеральных проектах. Например, в этом году мы отлично провели муниципальные и корпоративные отборы проекта «МолоТ», в которых приняли участие более 850 человек, и отправили делегацию из 30 молодых людей на окружной этап. Продолжаем формировать сообщество заряженной молодёжи, которая точно успевает всё: и работать, и вести общественную деятельность», – отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Форум организован молодёжным центром «Высота» при поддержке министерства молодежной политики Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Нацпроект Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных