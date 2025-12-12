Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Региональный форум лидеров образования прошел в Нижнем Новгороде

12 декабря 2025 17:00 Общество
Региональный форум лидеров образования прошел в Нижнем Новгороде

Фото: НИРО

12 декабря 2025 года в Нижнем Новгороде впервые состоялся региональный форум лидеров образования «Триумф» – он объединил преподавателей, ставших победителями, призерами и лауреатами конкурсов профессионального мастерства различных уровней. Организаторами мероприятия выступили министерство образования и науки Нижегородской области и Нижегородский институт развития образования (НИРО).

Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, форум стал площадкой чествования педагогов. Он был призван акцентировать внимание общественности на важности роли учителя в жизни каждого человека, а также содействовать популяризации этой профессии.

«Сегодня в Нижегородской области трудится в общей сложности более 40 тысяч педагогов, и каждый из них – уникальный, ценный специалист. Регион предоставляет преподавателям возможности для непрерывного роста и профессионального развития, такая поддержка идет как с областного, так и с федерального уровня. Мы гордимся тем, что в этом году наши учителя смогли представить честь региона в финалах пяти наиболее крупных конкурсов профессионального мастерства. Рады, что число нижегородцев – победителей, призеров и лауреатов этих состязаний ежегодно растет!» – подчеркнул министр.

В ходе форума состоялось награждение педагогов, отличившихся в таких состязаниях как «Воспитатель года России», «Педагог-психолог России – 2025», «Учитель года России – 2025», «Директор года России», «Лучший учитель, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу», «Мичуринский учитель» и «Учитель года по курсу «Основы безопасности и защиты Родины».

Почетными гостями мероприятия стали не только педагоги, но и региональные координаторы и члены региональных конкурсных комиссий, члены жюри федеральных этапов конкурсов, представители органов образования, оказывавшие поддержку педагогам на разных этапах участия в состязаниях.

В Нижегородском институте развития образования отметили, что особенностью форума являлось представление талантов учителей в креативном ключе. Преподаватели стали участниками театрализованной постановки, передающей атмосферу 20-30-х годов прошлого века, когда в регионе начал работу Нижегородский краевой институт повышения квалификации кадров народного образования. Институт стал первой в истории нижегородской земли организацией, которая занялась повышением уровня подготовки педагогических кадров.

«За 95 лет институт не раз менял название, пока в 1993 году не получил новую, всем знакомую аббревиатуру НИРО – Нижегородский институт развития образования. Обучение и повышение квалификации учителей и преподавателей, развитие их компетенций по-прежнему остается одним из важнейших направлений нашей работы. Форум лидеров образования «Триумф» – это наша дань уважения всем участникам конкурсов, а также тем, кто поддерживает педагогов на этом непростом пути», – рассказала ректор Нижегородского института развития образования Елена Окунькова.

В областном Минобре напомнили, что ежегодно ведомство проводит более 20 конкурсов профессионального мастерства для нижегородских педагогов. Участие в таких мероприятиях даёт учителям возможности для профессионального роста.

Педагоги – победители состязаний призвали коллег обязательно пробовать свои силы в профессиональных состязаниях.

«Участие в конкурсах профессионального мастерства даёт огромный толчок для саморазвития и профессионального роста. Я готовилась к конкурсу «Учитель года» вместе с моими наставниками, для них это тоже стало возможностью повысить свою экспертизу. Обмен опытом и вдохновение – главное, что мы черпаем из таких мероприятий», – поделилась учитель высшей категории, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года – 2025» Анастасия Кондина.

Поддержка работников учреждений образования разного уровням – один из приоритетов нового национального проекта «Молодежь и дети». Национальный проект реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты».

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Конкурсы Учитель Форум
