Почти 9 тысяч человек смогут поступить на бюджет в нижегородские вузы Общество

Фото: Александр Воложанин

В нижегородских университетах на 2026-2027 учебный год предусмотрено 8 939 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на вузы.

Приемная кампания будет проходить с учетом обновленных федеральных правил, о которых НИА "Нижний Новгород" уже писало ранее.

Основной объем бюджетных мест в Нижнем Новгороде традиционно приходится на ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Здесь на очные программы бакалавриата и специалитета выделено 2 340 мест, еще 90 — на очно-заочную форму. В сумме университет располагает 2 430 бюджетными местами, что на 61 больше, чем годом ранее.

Крупный прием сохранится и в НГТУ имени Р.Е. Алексеева. В 2026 году вуз готов принять 1 077 человек на очный бакалавриат, 82 — на заочный, 199 студентов — на специалитет и 506 — в магистратуру. Общий объем бюджетного набора составит 1 864 места.

В НИУ ВШЭ — Нижний Новгород количество очных бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета останется на уровне прошлого года — 450.

В ННГАСУ на бакалавриат и специалитет выделено 827 бюджетных мест, еще 160 предусмотрены в магистратуре.

Существенный объем бюджетного приема сохраняется в НГПУ имени К. Минина — 1 312 мест по всем уровням подготовки. Одновременно университет планирует принять 1 385 студентов на платной основе.

В ПИМУ на программы бакалавриата и специалитета выделено 588 бюджетных мест, в том числе 300 — по направлению "Лечебное дело" и 150 — "Педиатрия". Остальные места распределены между стоматологией, медико-профилактическим делом, фармацией и клинической психологией. Кроме того, в магистратуре предусмотрено еще 10 бюджетных мест.

В НГАТУ имени Л.Я. Флорентьева на очные программы бакалавриата выделено 330 бюджетных мест, на специалитет — 65. Таким образом, общий объем бюджетного приема составляет 395 мест.

На направления языкового и гуманитарного образования в НГЛУ имени Н.А. Добролюбова на бюджет смогут поступить 414 человек с учетом всех форм и уровней обучения.

В Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки по творческим специальностям предусмотрено 216 бюджетных мест, половина из которых приходится на магистратуру.

Подготовка управленческих кадров в Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС в следующем учебном году будет вестись в рамках 273 бюджетных мест, включая программы магистратуры.

В большинстве вузов региона точные цифры по внебюджетному набору будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось, что в нижегородских вузах количество платных мест сократится на 13%.