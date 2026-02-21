Марк Эйдельштейн сыграл военного фотографа Роберта Капу в англоязычном байопике Культура и отдых

Фото: Анастасия Назарова

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн сыграл военного фотографа Роберта Капу в биографической драме Becoming Capa (18+). Режиссером и автором сценария выступила Шарлотта Кольбер. Об этом сообщает издание Variety.

Для актера эта работа стала первой полностью англоязычной ролью. Он исполнил в проекте главную роль.

Картина посвящена судьбе Капы, настоящее имя которого — Эндре Фридман, и его соратницы Герды Таро. Образ немецкой журналистки и фотографа на экране воплотила Эстер Макгрегор, известная по фильмам "Плохая девочка" (18+) и "Комната по соседству" (16+).

Капа вошел в историю благодаря снимку "Падающий солдат", сделанному в начале Гражданской войны в Испании, а также фотографиям высадки союзников в Нормандии. Его работы, как и репортажи Таро, повлияли на развитие военной фотожурналистики. Капа считается одним из основоположников этого направления.

Съемки проходили в Испании и Франции и уже завершены. В настоящее время лента находится на этапе постпродакшена в Лондоне. Ожидается, что премьера состоится на одном из ближайших международных кинофестивалей.

Напомним, первым зарубежным проектом для Эйдельштейна стал фильм "Анора" (18+), который в 2025 году взял пять "Оскаров" и принес актеру мировую известность.

Кроме того, уроженец Нижнего Новгорода появится во втором сезоне сериала "Мистер и миссис Смит" (18+), а также присоединился к проекту "Хакеры" (18+).

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским актерским агентством WME.