Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 февраля 2026 09:35
Марк Эйдельштейн сыграл военного фотографа Роберта Капу в англоязычном байопике
20 февраля 2026 15:49
Четыре ДК открылись в Нижегородской области за два года
20 февраля 2026 12:37
Фестиваль "Чкаловская рыбалка-2026" отменили из-за непогоды
20 февраля 2026 07:00
Нижегородская епархия не планирует добиваться открытия Сарова для паломников
19 февраля 2026 18:10
Госсовет предложил расширить "Пушкинскую карту" патриотическими маршрутами
19 февраля 2026 15:12
Эксклюзив
274 нижегородских храма нуждаются в восстановлении
19 февраля 2026 14:11
Нижегородцы примут участие в Югорском лыжном марафоне
18 февраля 2026 16:59
Центральный фонтан в Автозаводском парке отреставрируют в 2026 году
18 февраля 2026 14:45
ЗСНО рассмотрит включение виноделен в сельский туризм
17 февраля 2026 18:57
Два новых автомобильных маршрута по Нижегородской области появились на портале Путешествуем.рф
Культура и отдых

Марк Эйдельштейн сыграл военного фотографа Роберта Капу в англоязычном байопике

21 февраля 2026 09:35 Культура и отдых
Марк Эйдельштейн сыграл военного фотографа Роберта Капу в англоязычном байопике

Фото: Анастасия Назарова

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн сыграл военного фотографа Роберта Капу в биографической драме Becoming Capa (18+). Режиссером и автором сценария выступила Шарлотта Кольбер. Об этом сообщает издание Variety.

Для актера эта работа стала первой полностью англоязычной ролью. Он исполнил в проекте главную роль.

Картина посвящена судьбе Капы, настоящее имя которого — Эндре Фридман, и его соратницы Герды Таро. Образ немецкой журналистки и фотографа на экране воплотила Эстер Макгрегор, известная по фильмам "Плохая девочка" (18+) и "Комната по соседству" (16+).

Капа вошел в историю благодаря снимку "Падающий солдат", сделанному в начале Гражданской войны в Испании, а также фотографиям высадки союзников в Нормандии. Его работы, как и репортажи Таро, повлияли на развитие военной фотожурналистики. Капа считается одним из основоположников этого направления.

Съемки проходили в Испании и Франции и уже завершены. В настоящее время лента находится на этапе постпродакшена в Лондоне. Ожидается, что премьера состоится на одном из ближайших международных кинофестивалей.

Напомним, первым зарубежным проектом для Эйдельштейна стал фильм "Анора" (18+), который в 2025 году взял пять "Оскаров" и принес актеру мировую известность.

Кроме того, уроженец Нижнего Новгорода появится во втором сезоне сериала "Мистер и миссис Смит" (18+), а также присоединился к проекту "Хакеры" (18+).

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским актерским агентством WME. 

Теги:
знаменитости Кинематограф Марк Эйдельштейн
