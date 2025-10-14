Марк Эйдельштейн: "Люблю все нижегородское!" Культура и отдых

Фото: Анастасия Назарова

23-летний актер Марк Эйдельштейн посетил малую родину 14 октября. Поводом стал показ Яндекс Маркета FW25/26, который прошел на Нижегородской ярмарке.

Восходящая звезда голливудского кино появился на публике в модных штанах, худи и шапке, надетой на капюшон.

На вопрос НИА "Нижний Новгород" о том, кто его стилист, актер ответил: "Мой стилист - это мой будильник. Коли я по будильнику проснулся, то у меня есть время на подумать. Коли нет, то нет. Обычно нет".

Артист уточнил, что специально для этого фэшн-показа оделся полностью в вещи своего друга - нижегородского дизайнера Юджина Гусева.

"Вообще все нижегородское я люблю всем сердцем", - добавил Марк Эйдельштейн.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским актерским агентством WME.