10 октября 2025 16:26Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа
Марк Эйдельштейн: "Люблю все нижегородское!"

Марк Эйдельштейн: Люблю все нижегородское!

Фото: Анастасия Назарова

23-летний актер Марк Эйдельштейн посетил малую родину 14 октября. Поводом стал показ Яндекс Маркета FW25/26, который прошел на Нижегородской ярмарке. 

Восходящая звезда голливудского кино появился на публике в модных штанах, худи и шапке, надетой на капюшон.

На вопрос НИА "Нижний Новгород" о том, кто его стилист, актер ответил: "Мой стилист - это мой будильник. Коли я по будильнику проснулся, то у меня есть время на подумать. Коли нет, то нет. Обычно нет". 

Артист уточнил, что специально для этого фэшн-показа оделся полностью в вещи своего друга - нижегородского дизайнера Юджина Гусева.

"Вообще все нижегородское я люблю всем сердцем", - добавил Марк Эйдельштейн. 

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским актерским агентством WME. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

