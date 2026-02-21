На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Экономика

Единую систему оплаты труда медработников внедрят в Нижегородской области

21 февраля 2026 10:38 Экономика
Единую систему оплаты труда медработников внедрят в Нижегородской области

С 2027 года в России планируют ввести единую систему оплаты труда для медицинских работников. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на информацию, которую озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на закрытой встрече с парламентариями.

По его словам, речь идет исключительно о перераспределении средств внутри действующего фонда оплаты труда. Планируется пересмотреть соотношение между базовым окладом, компенсационными и стимулирующими выплатами.

Кроме того, специальные социальные выплаты медицинским работникам намерены включить в структуру заработной платы.

Никонов подчеркнул, что заметного роста доходов медиков в ближайшие годы ожидать не стоит, поскольку внедрение новой системы не сопровождается выделением дополнительных средств.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде молодым специалистам назначат ежемесячные надбавки.

 

Теги:
Врачи Зарплата Здравоохранение
