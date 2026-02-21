Единую систему оплаты труда медработников внедрят в Нижегородской области

С 2027 года в России планируют ввести единую систему оплаты труда для медицинских работников. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на информацию, которую озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на закрытой встрече с парламентариями.
По его словам, речь идет исключительно о перераспределении средств внутри действующего фонда оплаты труда. Планируется пересмотреть соотношение между базовым окладом, компенсационными и стимулирующими выплатами.
Кроме того, специальные социальные выплаты медицинским работникам намерены включить в структуру заработной платы.
Никонов подчеркнул, что заметного роста доходов медиков в ближайшие годы ожидать не стоит, поскольку внедрение новой системы не сопровождается выделением дополнительных средств.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде молодым специалистам назначат ежемесячные надбавки.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+