Общество

Операционные медсестры в Нижнем Новгороде получают до 160 тысяч рублей

16 февраля 2026 09:58
Операционные медсестры в Нижнем Новгороде получают до 160 тысяч рублей

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде зарплата операционной медсестры достигает 160 тысяч рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

Он отметил, что речь идет не о заявленных вакансиях, а о фактических выплатах с учетом объема работы, ее сложности и участия в высокотехнологичных операциях.  

Такую зарплату получают, в частности, операционные медсестры в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко. Никонов напомнил, что в прошлом году здесь были вакансии, несмотря на предлагаемую зарплату в 120 тысяч рублей. Повышение окладов позволило медучреждению решить проблему с дефицитом кадров и полностью укомплектовать штат. Сегодня в больнице работает 38 операционных сестер. 

Главный врач НОКБ Сергей Богданов отметил, что больница сделала ставку на карьерные возможности в государственном учреждении.

"К нам начали возвращаться те, кто уходил в коммерческие клиники. Причина — зарплата та же, а драйва в работе больше и все соцгарантии соблюдаются безукоризненно", — подчеркнул он.   

По его словам, медучреждение было готово оплачивать сотрудницам такси при внеурочной работе, однако такая мера не понадобилась — у всех оказался личный транспорт.  

Ранее сообщалось, что нижегородским медикам повысили размер минимальных окладов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

