Зарплаты в Нижегородской области могут достичь 400 000 рублей к 2042 году

Нижегородское правительство утвердило долгосрочный прогноз социально-экономического развития региона, рассчитанный до 2042 года. Документ, подготовленный региональным министерством экономического развития и инвестиций области, заменил предыдущий план, охватывавший период до 2035 года, и будет ежегодно корректироваться с учетом актуальных данных.
В основу документа легли итоги 2024 года и данные за девять месяцев 2025-го. Согласно оценке, в 2024 году валовый региональный продукт (ВРП) вырос на 3,3%, а реальная заработная плата увеличилась на 14,4%.
Прогноз разработан с учетом действующего федерального и регионального законодательства, а также на основе ключевых программ, таких как стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года и национальные цели развития России до 2036 года.
В документе представлены три сценария развития: консервативный, базовый и стратегический. Они учитывают как внешнеполитические и экономические риски, включая санкционное давление и глобальные вызовы, так и возможности ускоренного роста за счет инноваций, инвестиций и инфраструктурных преобразований.
Согласно прогнозу, средняя зарплата в регионе, составившая 69,5 тысячи рублей в 2024 году и оцениваемая в 79,3 тысячи рублей в прошлом году, к 2042 году может вырасти:
Аналогичная динамика ожидается и по валовому региональному продукту. В 2024 году он составлял около 3 трлн рублей. К 2042 году этот показатель может достигнуть:
Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области могут купить 1128 литров бензина на месячную зарплату.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+