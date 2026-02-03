Зарплаты в Нижегородской области могут достичь 400 000 рублей к 2042 году Экономика

Нижегородское правительство утвердило долгосрочный прогноз социально-экономического развития региона, рассчитанный до 2042 года. Документ, подготовленный региональным министерством экономического развития и инвестиций области, заменил предыдущий план, охватывавший период до 2035 года, и будет ежегодно корректироваться с учетом актуальных данных.

В основу документа легли итоги 2024 года и данные за девять месяцев 2025-го. Согласно оценке, в 2024 году валовый региональный продукт (ВРП) вырос на 3,3%, а реальная заработная плата увеличилась на 14,4%.

Прогноз разработан с учетом действующего федерального и регионального законодательства, а также на основе ключевых программ, таких как стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года и национальные цели развития России до 2036 года.

В документе представлены три сценария развития: консервативный, базовый и стратегический. Они учитывают как внешнеполитические и экономические риски, включая санкционное давление и глобальные вызовы, так и возможности ускоренного роста за счет инноваций, инвестиций и инфраструктурных преобразований.

Согласно прогнозу, средняя зарплата в регионе, составившая 69,5 тысячи рублей в 2024 году и оцениваемая в 79,3 тысячи рублей в прошлом году, к 2042 году может вырасти:

до 237,8 тысячи рублей при консервативном сценарии;

до 274,2 тысячи рублей при базовом;

до 408,3 тысячи рублей при стратегическом.

Аналогичная динамика ожидается и по валовому региональному продукту. В 2024 году он составлял около 3 трлн рублей. К 2042 году этот показатель может достигнуть:

9,3 трлн рублей по консервативному сценарию;

10,7 трлн рублей — по базовому;

20,6 трлн рублей — по стратегическому.

