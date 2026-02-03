В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
03 февраля 2026 15:00Зарплаты в Нижегородской области могут достичь 400 000 рублей к 2042 году
03 февраля 2026 13:35Нижегородский региональный центр компетенций вошел в топ-10 рейтинга РЦК по итогам года
03 февраля 2026 07:06Концессию планируют заключить для укрепления берега Гребного канала
02 февраля 2026 19:33Цифровую платформу управления транспортом хотят создать в Нижегородской области
02 февраля 2026 19:14Участки под инвестпроекты на 277 млн рублей одобрили в Нижегородской области
02 февраля 2026 17:48Спортивный лагерь за 85,2 млн рублей планируют построить на Гребном канале
02 февраля 2026 17:13Инвестор расширит проект гостиничного комплекса на Печерских песках
02 февраля 2026 15:46Строительство центра "Нижний экспо" включили в план концессий на 2026 год
02 февраля 2026 15:21ВТБ и НИУ ВШЭ: российский бизнес закладывает фундамент для будущего роста
02 февраля 2026 14:44Электросетевая компания из Нижнего Новгорода стала участником проекта "Производительность труда"
Экономика

Зарплаты в Нижегородской области могут достичь 400 000 рублей к 2042 году

03 февраля 2026 15:00 Экономика
Зарплаты в Нижегородской области могут достичь 400 000 рублей к 2042 году

Нижегородское правительство утвердило долгосрочный прогноз социально-экономического развития региона, рассчитанный до 2042 года. Документ, подготовленный региональным министерством экономического развития и инвестиций области, заменил предыдущий план, охватывавший период до 2035 года, и будет ежегодно корректироваться с учетом актуальных данных.

В основу документа легли итоги 2024 года и данные за девять месяцев 2025-го. Согласно оценке, в 2024 году валовый региональный продукт (ВРП) вырос на 3,3%, а реальная заработная плата увеличилась на 14,4%.

Прогноз разработан с учетом действующего федерального и регионального законодательства, а также на основе ключевых программ, таких как стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года и национальные цели развития России до 2036 года.

В документе представлены три сценария развития: консервативный, базовый и стратегический. Они учитывают как внешнеполитические и экономические риски, включая санкционное давление и глобальные вызовы, так и возможности ускоренного роста за счет инноваций, инвестиций и инфраструктурных преобразований.

Согласно прогнозу, средняя зарплата в регионе, составившая 69,5 тысячи рублей в 2024 году и оцениваемая в 79,3 тысячи рублей в прошлом году, к 2042 году может вырасти:

  • до 237,8 тысячи рублей при консервативном сценарии;
  • до 274,2 тысячи рублей при базовом;
  • до 408,3 тысячи рублей при стратегическом.

Аналогичная динамика ожидается и по валовому региональному продукту. В 2024 году он составлял около 3 трлн рублей. К 2042 году этот показатель может достигнуть:

  • 9,3 трлн рублей по консервативному сценарию;
  • 10,7 трлн рублей — по базовому;
  • 20,6 трлн рублей — по стратегическому.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области могут купить 1128 литров бензина на месячную зарплату.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Минэкономразвития Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2026 15:15Нижегородским медикам повысили размер минимальных окладов
22 января 2026 12:58Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в Нижегородской области
19 января 2026 10:15Медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74 000 рублей
29 декабря 2025 14:53Количество проверок нижегородского бизнеса снизилось на 12,5%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных