На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Главные новости
22 февраля 2026 08:00
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде: полный список
21 февраля 2026 14:07
Стала известна стоимость новых автомобилей Volga в Нижнем Новгороде
21 февраля 2026 09:58
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
20 февраля 2026 17:41
Нижегородская область направила 100 тонн гумпомощи в зону СВО к 23 февраля
20 февраля 2026 15:01
Раскрыты детали дела против директора "Института демографического развития"
Последние новости
22 февраля 2026 18:53
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, следовавших в Москву
22 февраля 2026 17:33
35 коров погибли на пожаре в Нижегородской области
22 февраля 2026 17:00
Нижегородцы могут бесплатно сходить в музеи по цифровому ID в мессенджере MAX
22 февраля 2026 16:16
Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде 23 февраля
22 февраля 2026 15:50
Концерты ко Дню защитника Отечества прошли в Нижегородской области
Культура и отдых

Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото

22 февраля 2026 19:19 Культура и отдых

Сегодня, 22 февраля, нижегородцы весело отметили Масленицу. В частности, в парке "Светлоярский" пришедших ждали тематические номера артистов и конкурсы с аниматорами. 

Не обошлось и без эффектного фаер-шоу. Ну а под занавес состоялось традиционное сожжение чучела Масленицы. 

Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже. 

Автор фото: Александр Воложанин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Масленица 2026
Масленица 2026
Масленица 2026
Масленица 2026
Масленица 2026
Масленица 2026
Масленица 2026
Масленица 2026
Масленица 2026

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Масленица Фотографии
Поделиться:
Последние фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
24 фото
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07
Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
12 фото
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52
"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
21 фото
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
9 фото
Крещение Господне
19 января 2026 09:57
Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
30 фото
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26
Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
27 фото
Главная  |  Разделы сайта  |  Фоторепортажи
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных