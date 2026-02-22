Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото

Сегодня, 22 февраля, нижегородцы весело отметили Масленицу. В частности, в парке "Светлоярский" пришедших ждали тематические номера артистов и конкурсы с аниматорами.
Не обошлось и без эффектного фаер-шоу. Ну а под занавес состоялось традиционное сожжение чучела Масленицы.
Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.
Автор фото: Александр Воложанин
