Опубликована программа празднования Масленицы-2026 в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде готовятся к масштабному празднованию Масленицы. Гуляния (0+) развернутся в парках, музеях, домах культуры и библиотеках. Гостей ждут концерты, народные игры, спортивные состязания, мастер-классы и традиционное угощение блинами.

Как сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода", основные празднования пройдут 22 февраля.

В этот день в 12:00 праздник "Широкая масленица" стартует в Автозаводском парке, а также в парках "Светлоярский" и Станкозавода. В программе — выступления творческих коллективов, тематические игры, народные забавы, фаер-шоу и сожжение чучела.

В Автозаводском парке гуляния продлятся до 18:00. На главной сцене выступят детские и вокальные коллективы, шоу-балет, а завершит программу дискотека с диджей-сетом. На территории "сухого" озера состоятся "Молодецкие забавы" с традиционными состязаниями — от покорения "ледяного столба" до перетягивания каната и командных лыж. Для детей подготовят анимационную программу в городке аттракционов "Чиполлино". Сожжение чучела здесь запланировано на 17:00.

В парке Станкозавода гостей ждут концерт и детский квест с игровыми станциями. В "Светлоярском" также пройдет концертная программа с конкурсами. На этих площадках огненное шоу и сожжение чучела состоятся в 14:50.

Парк "Швейцария" с 12:00 до 15:00 предложит анимационные программы для детей и взрослых, раздачу блинов и чая, мастер-классы в детском центре "Вега" и праздничные активности на разных площадках. В 15:00 здесь сожгут масленичное чучело.

Фольклорно-этнографический праздник "Широкая Масленица" пройдет на Щелоковском хуторе. В программе — кулачные бои, взятие снежной крепости, "Козья Масленица", народный театр, катание на лошадях и традиционное прощание с зимой.

22 февраля с 10:00 до 16:00 масленичные гуляния развернутся на территории парка Кстовского театра кукол.

В этот же день с 11:00 до 12:00 в парке Котовского состоится интерактивная программа, посвященная проводам русской зимы. Гости смогут принять участие в театрализованном действии и насладиться концертом.

Масленичные гуляния и мероприятия запланированы и на других площадках города и области — в музеях, домах культуры, и муниципальных библиотеках. Подробное расписание мероприятий и адреса проведения опубликованы на сайте городской администрации.

Масленичная неделя проходит в Нижегородской области с 16 по 22 февраля. Об особенностях празднования Масленицы в старину читайте здесь.