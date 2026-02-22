Число принятых нижегородским аэропортом рейсов в Москву выросло до 24

Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
22 февраля 2026 21:01 Общество
Число принятых нижегородским аэропортом рейсов, направлявшихся в Москву 22 февраля, выросло до 24 (ранее было 16). Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. 

Напомним, что из-за угрозы атаки БПЛА в столице введены ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным Минобороны РФ, с 16:00 до 20:00 над Московским регионом было сбито 26 БПЛА, в том числе 10, летевших в столицу. 

Как уточнили в аэропорту "Чкалов", решением экипажей пассажиры 24 рейсов ожидают вылет на бортах либо в терминале. С ними работают представители авиакомпаний. Им предоставлены напитки и еда. 

Следить за актуальным расписанием рейсов рекомендуется на онлайн-табло аэропорта. 

Напомним, что минувшей ночью аэропорт в Нижнем Новгороде работал с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА. 

