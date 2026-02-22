Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, следовавших в Москву Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова задействован в качестве основного запасного аэродрома московского авиаузла из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столице 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным аэропорта, на данный момент здесь приняли 16 рейсов, следовавших в Москву.

По решению авиакомпаний, на всех прибывших бортах проводится дозаправка с пассажирами на борту.

В аэропорту уточнили, что персонал переведен на усиленный режим работы. Для этого дополнительно сформированы смены сотрудников внутренних служб, а также специалистов топливно-заправочного комплекса и технического персонала.

Принятые меры направлены на обеспечение комфорта пассажиров и сохранение регулярного расписания самого аэропорта Чкалов.

Напомним, что этой ночью нижегородский аэропорт сам работал с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА.