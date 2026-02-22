Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2026 09:30
Непогода спровоцировала дефицит топлива в Нижегородской области
22 февраля 2026 09:10
Житель Нижегородской области Анатолий Бородинов погиб в зоне СВО
22 февраля 2026 09:00
Нижегородские восьмиклассники останутся без обществознания с 1 сентября
22 февраля 2026 08:52
Главврач Коммунарки обсудил с нижегородцами будущее медицины
22 февраля 2026 08:34
21 сотрудника 422-го военного госпиталя наградили накануне Дня защитника Отечества
22 февраля 2026 08:19
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
22 февраля 2026 08:00
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде: полный список
21 февраля 2026 17:59
Андрей Гнеушев вручил нижегородцам медали "Отец солдата" в преддверии 23 Февраля
21 февраля 2026 17:40
В Нижнем Новгороде простились с доцентом ННГУ Зинаидой Баталовой
21 февраля 2026 16:56
Прокуратура контролирует задержки рейсов в нижегородском аэропорту
Общество

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

22 февраля 2026 08:19 Общество
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Нижегородский аэропорт имени Чкалова возобновил работу после снятия ограничений, сообщили в Росавиации. 

С двух часов ночи 22 февраля воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с компетентными органами. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании некоторых рейсов. 

В восемь часов утра Росавиация проинформировала о снятии ограничений. 

Накануне сообщалось, что прокуратура контролирует задержки рейсов в международном аэропорту Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Росавиация
