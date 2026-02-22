Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Нижегородский аэропорт имени Чкалова возобновил работу после снятия ограничений, сообщили в Росавиации.
С двух часов ночи 22 февраля воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с компетентными органами. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании некоторых рейсов.
В восемь часов утра Росавиация проинформировала о снятии ограничений.
Накануне сообщалось, что прокуратура контролирует задержки рейсов в международном аэропорту Нижнего Новгорода.
