Дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде выставили на торги за 69 млн рублей Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Егора Полякова

Объект культурного наследия регионального значения "Дом В.М. Рукавишникова" выставлен на торги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Здание расположено на улице Большой Печерской, 21. Оно было построено в 1888 году как часть городской усадьбы купца Рукавишникова. Дом выполнен в стиле поздней эклектики с элементами модерна, а его фасад украшен характерными для конца XIX века архитектурными деталями.

По словам Егора Полякова, объект представляет собой одноэтажное здание с эксплуатируемыми подвалом и чердаком. Его общая площадь составляет 721,4 квадратных метра, площадь земельного участка — 1 040 квадратных метров.

Частичная реставрация проводилась в 2021-2023 годах. Новому владельцу предстоит выполнить гидроизоляцию фундамента, отремонтировать стены в подвальном помещении и обновить пол на первом этаже.

В дальнейшем в здании можно будет разместить гостиницу, ресторан или организовать культурно-досуговое пространство.

Начальная цена составляет 69 090 000 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 марта 2026 года.

