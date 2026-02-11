Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде выставили на торги за 69 млн рублей

Фото: телеграм-канал Егора Полякова

Объект культурного наследия регионального значения "Дом В.М. Рукавишникова" выставлен на торги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Здание расположено на улице Большой Печерской, 21. Оно было построено в 1888 году как часть городской усадьбы купца Рукавишникова. Дом выполнен в стиле поздней эклектики с элементами модерна, а его фасад украшен характерными для конца XIX века архитектурными деталями.

По словам Егора Полякова, объект представляет собой одноэтажное здание с эксплуатируемыми подвалом и чердаком. Его общая площадь составляет 721,4 квадратных метра, площадь земельного участка — 1 040 квадратных метров. 

Частичная реставрация проводилась в 2021-2023 годах. Новому владельцу предстоит выполнить гидроизоляцию фундамента, отремонтировать стены в подвальном помещении и обновить пол на первом этаже.

В дальнейшем в здании можно будет разместить гостиницу, ресторан или организовать культурно-досуговое пространство.

Начальная цена составляет 69 090 000 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что два исторических ОКН на Нижегородской улице продали на торгах за 29 млн рублей. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

