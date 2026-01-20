Здание водозаборной станции на Стрелке приспосабливают к современным нуждам Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Ремонтные работы продолжаются в здании в историческом здании водозаборной станции на Стрелке. Сейчас бывшая фильтровальная станция проходит этап приспособления к современному использованию.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в АНО "Центр 800", уже завершено технологическое подключение здания к централизованным инженерным сетям. Эти работы были выполнены по заказу центра. Внутренние работы по сохранению объекта и его адаптации проводит арендатор — по собственной инициативе. "Центр 800" не является заказчиком этих работ.

О сроках завершения работ не сообщается.

Напомним, в историческом здании может появиться кафе. Объект долгое время находился в законсервированном состоянии и не использовался, несмотря на выполненные ранее противоаварийные мероприятия.

Весной была разработана и согласована научно-проектная документация, необходимая для проведения работ. Также получено официальное разрешение на их выполнение.

Здание "Ярмарочной водозаборной станции" имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1909 году на территории Нижегородской ярмарки для улучшения качества питьевой воды. Станция представляет собой образец промышленной архитектуры в стиле модерн.

В 2021 году, в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, объект прошёл реставрацию. Несмотря на тяжёлое состояние, специалистам удалось сохранить значительную часть оригинальных архитектурных элементов. На противоаварийные работы и консервацию из федерального бюджета было выделено более 39 млн рублей.

