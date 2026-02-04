Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 февраля 2026 09:36Два исторических дома в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей
03 февраля 2026 11:59Скульптор Щитов установит в Нижегородской области два новых памятника
02 февраля 2026 18:18НГХМ повысил цены на билеты и экскурсии с 1 февраля
02 февраля 2026 16:51"Все любят Олю и пельмешки": Ольга Бузова представила нижегородцам новый фильм
02 февраля 2026 12:50График работы выставки "АРТ МИР 2026" изменился в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 08:08Арсений Гончуков: "Я уехал из страны, потому что спасался от себя"
01 февраля 2026 19:16Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы
01 февраля 2026 13:43Воспитанники реабилитационного центра посетили нижегородский дельфинарий
31 января 2026 12:32Нижегородский минкульт и НГХМ совместно поддержат креативные индустрии
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Культура и отдых

Два исторических дома в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей

04 февраля 2026 09:36 Культура и отдых
Два исторических дома в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей

Фото: телеграм-канал Егора Полякова

Два объекта культурного наследия, расположенные на улице Нижегородская, были реализованы на аукционе. Речь идет о зданиях под номерами 17 и 19/29. Оба лота приобрело ООО "СЗ Строй-Риэлти и К", сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

Здание №17, известное как "жилой флигель купца Ассона Немчинова", было построено в 1846 году. Оно представляет собой нежилое строение площадью 151,9 квадратных метра. Изначально объект выставлялся по цене 1,64 млн рублей, но в ходе торгов его стоимость выросла более чем в семь раз и достигла 12,09 млн рублей.

Второй объект, дом №19/29, относится к жилой застройке второй половины XIX - начала XX века. Его площадь составляет 849,7 квадратных метра. Здание было продано за 17,057 млн рублей, что в 2,4 раза превышает начальную цену, установленную на уровне 7,3 млн рублей.

По условиям сделки, инвестор обязуется провести реставрационные работы и вернуть зданиям исторический облик к 2030 году. Назначение объектов после восстановления будет определяться собственником самостоятельно.

Вырученные средства от продажи памятников архитектуры поступят в бюджет региона.

Ранее сообщалось, что замок-крепость "Усадьбу Оболенских" в Воротынском районе снова выставили на торги.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет ОКН торги
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2026 11:56ЗСНО повторно направит в Госдуму законопроект о реставрации ОКН за счет дольщиков
28 января 2026 20:20Глава СК Бастрыкин заинтересовался разрушающимся ОКН в Арзамасе
26 января 2026 19:40Здание лавки купца Голованова в Выксе признали объектом культурного наследия
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных