Два исторических дома в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей

Фото: телеграм-канал Егора Полякова

Два объекта культурного наследия, расположенные на улице Нижегородская, были реализованы на аукционе. Речь идет о зданиях под номерами 17 и 19/29. Оба лота приобрело ООО "СЗ Строй-Риэлти и К", сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

Здание №17, известное как "жилой флигель купца Ассона Немчинова", было построено в 1846 году. Оно представляет собой нежилое строение площадью 151,9 квадратных метра. Изначально объект выставлялся по цене 1,64 млн рублей, но в ходе торгов его стоимость выросла более чем в семь раз и достигла 12,09 млн рублей.

Второй объект, дом №19/29, относится к жилой застройке второй половины XIX - начала XX века. Его площадь составляет 849,7 квадратных метра. Здание было продано за 17,057 млн рублей, что в 2,4 раза превышает начальную цену, установленную на уровне 7,3 млн рублей.

По условиям сделки, инвестор обязуется провести реставрационные работы и вернуть зданиям исторический облик к 2030 году. Назначение объектов после восстановления будет определяться собственником самостоятельно.

Вырученные средства от продажи памятников архитектуры поступят в бюджет региона.

