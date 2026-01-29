В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Культура и отдых

Усадьбу Оболенских в Воротынском округе вновь выставили на торги

29 января 2026 16:03 Культура и отдых
Усадьбу Оболенских в Воротынском округе вновь выставили на торги

Фото: телеграм-канал "АСИРИС | Сохранение. Развитие"

Исторический замок-крепость в Воротынском районе, известный как "Усадьба Оболенских", выставлен на торги. Об этом сообщает "АСИРИС".

Объект культурного наследия регионального значения расположен в поселке Красная Горка на улице Береговой. Площадь здания — 414,2 кв. м, прилегающий земельный участок занимает 13 350 кв. м. Аукцион назначен на 13 февраля, начальная цена лота составляет почти 1,4 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 февраля.

Как отмечают в "АСИРИС", история усадьбы уходит корнями в XIX век. Сначала на этом месте располагалось имение Платона Демидова, представителя знаменитой династии уральских промышленников. Его супругой была Ольга Даль — дочь Владимира Даля, автора "Толкового словаря живого великорусского языка".

Позже, во второй половине XIX века, территорию приобрел князь Платон Оболенский-Нелединский-Мелецкий. Именно он решил возвести здесь замок в популярном тогда стиле историзма с элементами средневековой мавританской архитектуры. До наших дней сохранились крепкие стены и частично — арочные кирпичные своды типа Монье.

Двухэтажное здание из красного кирпича выполнено в прямоугольной форме и украшено декоративными фризами с рельефным орнаментом. Внешний облик сочетает в себе черты нео-мавританского, древнерусского и классицистического стилей. Из двух башен одна выделяется расположением — в ней находился резервуар, в который поступала вода из родника Гремячий ключ, обеспечивая водоснабжение всей усадьбы, включая фонтан.

Напомним, в мае 2024 года здание было изъято у частного владельца по решению суда. Причиной стало игнорирование предписаний по обеспечению сохранности памятника. Усадьба находилась в частных руках с 2017 года, но меры по её сохранению так и не были приняты. Добавим, что в прошлом году минимущество уже выставляло объект на торги. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
АСИРИС ОКН торги
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
