Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
24 февраля 2026 16:29
Руководство нижегородского Агентства гостеприимства обвинили в растрате
24 февраля 2026 12:43
Организатора незаконной миграции посадили на 3,5 года в Нижнем Новгороде
24 февраля 2026 08:54
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в доме на Усиевича
23 февраля 2026 18:40
Стало известно о фейковом аккаунте главы нижегородского Дома народного единства
23 февраля 2026 15:43
Бастрыкин потребовал отчет по дому в Ждановском
23 февраля 2026 11:45
Ребенок попал в больницу после ДТП около Богородска
23 февраля 2026 10:40
Иномарка сбила двух пешеходов в Семенове
22 февраля 2026 17:33
35 коров погибли на пожаре в Нижегородской области
22 февраля 2026 12:45
Неизвестный обстрелял автомобиль на Белинке в Нижнем Новгороде
22 февраля 2026 12:25
Пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе
Руководство нижегородского Агентства гостеприимства обвинили в растрате

24 февраля 2026 16:29 Происшествия
Руководство нижегородского Агентства гостеприимства обвинили в растрате

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Директора АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" Наталью Миронченко и ее заместителя Марию Мурванидзе отправили под домашний арест до 18 апреля. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в Нижегородском районном суде.

Расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Официальной информации от силовых структур пока не поступало. 

В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" продолжает работу в штатном режиме. Организация совместно с региональным министерством туризма и промыслов оказывает необходимое содействие следственным органам. 

Ранее сообщалось, что директора региональной АНО "Институт демографического развития" Евгения Журавлева отправили в СИЗО до 17 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных