Руководство нижегородского Агентства гостеприимства обвинили в растрате

Директора АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" Наталью Миронченко и ее заместителя Марию Мурванидзе отправили под домашний арест до 18 апреля. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в Нижегородском районном суде.
Расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Официальной информации от силовых структур пока не поступало.
В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" продолжает работу в штатном режиме. Организация совместно с региональным министерством туризма и промыслов оказывает необходимое содействие следственным органам.
Ранее сообщалось, что директора региональной АНО "Институт демографического развития" Евгения Журавлева отправили в СИЗО до 17 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+