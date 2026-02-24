Руководство нижегородского Агентства гостеприимства обвинили в растрате Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Директора АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" Наталью Миронченко и ее заместителя Марию Мурванидзе отправили под домашний арест до 18 апреля. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в Нижегородском районном суде.

Расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Официальной информации от силовых структур пока не поступало.

В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" продолжает работу в штатном режиме. Организация совместно с региональным министерством туризма и промыслов оказывает необходимое содействие следственным органам.

Ранее сообщалось, что директора региональной АНО "Институт демографического развития" Евгения Журавлева отправили в СИЗО до 17 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.