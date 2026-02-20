Арестован гендиректор "Нижавтодорстроя" Усик Петросян: причем тут Левдиков Происшествия

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Нижавтодорстрой" Усика Петросяна, которого подозревают в даче крупной взятки. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в 2024 году руководитель компании передал бывшему генеральному директору МКУ "ГУММиД" Андрею Левдикову взятку на сумму более 7 млн рублей. Деньги были перечислены в виде оплаты ремонта квартиры, принадлежащей должностному лицу.

Как установили силовики, вознаграждение предназначалось за беспрепятственную приемку выполненных работ по муниципальным контрактам в сфере дорожного строительства, их последующую оплату, а также за общее покровительство по службе.

На основании материалов УФСБ следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере".

По месту жительства фигуранта следователи провели обыск. В ходе него были изъяты денежные средства. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники Управления продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и выявление других эпизодов противоправной деятельности.

Напомним, что экс-гендиректора "ГУММиД" арестовали в сентябре 2025 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело о коррупции.