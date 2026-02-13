Выяснилось, за что арестовали экс-руководство нижегородского ТУ Росимущества Происшествия

В УФСБ и СУ СКР по Нижегородской области сообщили подробности уголовного дела в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества по региону Сергея Чайки и его экс-заместителя Сергея Родионова.

По версии следствия, с 2024 по 2026 год фигуранты приказывали подчиненным передавать им часть зарплаты и премий — от 50 до 100 тысяч рублей ежеквартально. Полученными средствами они распоряжались по своему усмотрению.

По предварительным данным, общая сумма незаконно полученных средств превысила 1,4 млн рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно со следователями регионального СК. Возбуждено уголовное дело по п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По местам жительства и работы фигурантов прошли обыски. Оба отправлены под домашний арест. Сергею Чайке меру пресечения избрали сегодня, его экс-заму Сергею Родионову — 11 февраля.

Следствие устанавливает возможных соучастников и проверяет другие эпизоды.