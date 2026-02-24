Сотовую связь провели в бухту Тала в Антарктиде Общество

Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС увеличила зону покрытия телеком-инфраструктуры на антарктической станции Прогресс. Надежная мобильная связь теперь работает в районе бухты Тала — ключевого логистического узла Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Проект реализован совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ).

На станции была построена базовая станция и проложена радиорелейная линия протяженностью 13 километров до места стоянки судов в бухте. Такое решение позволило обеспечить сигнал на значительном расстоянии там, где из-за ледников и сложного рельефа невозможно использовать оптоволоконный кабель. В зоне прибытия судов и разгрузки грузов теперь доступны голосовая связь стандарта GSM и мобильный интернет.

В период сезонных работ и приема судов специалисты экспедиции получили возможность пользоваться устойчивой связью и передачей данных. Сеть охватывает территорию станции, аэродром "Зенит" а также капитанские мостики и ходовые рубки научно-экспедиционных судов "Академик Трешников" и "Академик Федоров". Сигнал распространяется и на значительную часть полуострова Сторнес, где проводятся сезонные полевые исследования.

Станция Прогресс расположена в районе холмов Ларсеманн на побережье залива Прюдс и считается центральной базой РАЭ. Это один из крупнейших логистических пунктов Восточной Антарктиды. Отсюда организуются экспедиции, поставки топлива, оборудования и продовольствия на станцию Восток. Круглый год здесь ведутся научные исследования в области биологии, гидрологии и океанологии, а также осуществляется прием спутниковых данных о состоянии морских льдов.

Строительство сети велось в составе 71-й Российской антарктической экспедиции в рамках совместного проекта с ААНИИ.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов подчеркнул, что среди нижегородцев есть выдающиеся исследователи Антарктиды. Он напомнил, что почетный полярник Аркадий Николаев в 1958 году участвовал в покорении Полюса недоступности Антарктиды. По его словам, развитие телеком-инфраструктуры позволяет повысить безопасность экспедиций, улучшить координацию между командами, обеспечить оперативную передачу научных данных и постоянную связь полярников с родными.

Директор ААНИИ Александр Макаров подчеркнул, что после оснащения круглогодичных российских станций сотовой связью начался следующий этап — расширение сети. Это повысит эффективность управления в районах разгрузки судов и на аэродроме, упростит организацию прилетов и вылетов. Кроме того, ученые смогут оперативно взаимодействовать с коллегами во время выездных работ на полуострове Сторнес. Возможность передавать данные непосредственно с места исследований значительно улучшит их качество, результативность и уровень безопасности.

Развитие телекоммуникационной сети в Антарктиде ведется с 2020 года. Сейчас голосовая связь и мобильный интернет доступны на пяти круглогодичных российских станциях — Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен.