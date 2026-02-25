Нижегородскую компанию оштрафовали за нарушения при найме бывшего таможенника Происшествия

В Нижнем Новгороде коммерческую организацию наказали за нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего госслужащего. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Компания, занимающейся оптовой торговлей электротоварами, в 2025 году приняла на работу бывшего сотрудника Приволжской оперативной таможни. При этом сведения о заключении с ним трудового договора по прежнему месту службы направлены не были. Такая обязанность предусмотрена частью 4 статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции" и частью 3 статьи 64.1 Трудового кодекса РФ.

По материалам прокуратуры мировой судья судебного участка № 4 Ленинского района привлек к административной ответственности как юридическое лицо, так и директора компании. Их признали виновными по статье 19.29 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего". Общая сумма назначенных штрафов составила 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что депутата городской думы Нижнего Новгорода Николая Сатаева оштрафовали за проведение Масленицы в Канавине.