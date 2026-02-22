Нижегородский бизнес начнут штрафовать за вывески с иностранными словами

На улице Горького возобновилось строительство метро
22 февраля 2026 14:10 Экономика
Фото: сгенерировано нейросетью

С 1 марта владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны привести вывески и указатели в соответствие с требованиями закона о защите русского языка и перевести их на русский. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, вступающие в силу нормы меняют подход к оформлению публичного пространства: русский язык становится основным в городской визуальной среде.

Депутат подчеркнул, что использование иностранных языков не запрещается, однако информация для потребителей должна в первую очередь подаваться на русском. Иностранный текст может оставаться только как дублирующий и второстепенный элемент.

Кошелев привел пример: если на фасаде размещено слово "Café", рядом обязательно должно быть написание на русском "Кафе". При этом оба варианта должны быть выполнены в едином стиле, цвете и размере, а русский текст не может быть менее заметным — меньшим по размеру, более бледным или размещенным так, чтобы его было сложнее увидеть.

Такие требования, уточнил он, распространяются и на служебные надписи. В частности, слова "открыто", "закрыто", "вход", "выход", "распродажа" также должны быть написаны по-русски.

Одновременно депутат отметил исключения: новые правила не затрагивают зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования. Если бренд, например, называется "Super Cafe" и это название зарегистрировано в Роспатенте, его можно оставить на вывеске без перевода.

Для застройщиков, по словам Кошелева, требования будут строже. В рекламе и информации о жилых комплексах, предназначенной для привлечения средств дольщиков, названия должны быть только на кириллице. Иностранные варианты придется транслитерировать — например, "Volga Life" должно стать "Волга Лайф". При этом, как отметил депутат, рекомендуется использовать и смысловой перевод, хотя обязательным является именно кириллическое написание.

Кошелев добавил, что прямого штрафа именно "за иностранное слово" в КоАП РФ нет. Однако если вывеска из-за языка вводит потребителя в заблуждение, это могут трактовать как нарушение права на информацию. В таком случае штрафы, по его словам, составят от 1,5 до 2 тысяч рублей для граждан и самозанятых, от 3 до 40 тысяч рублей для ИП и от 30 до 40 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что нижегородскому бизнесу компенсируют 20% НДФЛ за привлеченных специалистов. 

Теги:
бизнес Законодательство Штраф
