Штрафы за ночной шум вырастут в Нижегородской области Общество

В Заксобрание Нижегородской области 24 февраля прошло заседание комитета по вопросам госвласти области, МСУ и регламенту. Депутаты рассмотрели изменения в статью 2.1 регионального Кодекса об административных правонарушениях – законопроект предусматривает повышение штрафов за нарушение тишины и покоя граждан.

Сейчас штрафы для граждан за ночной шум составляют от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 1 до 4 тысяч рублей, для юрлиц – от 5 до 20 тысяч рублей. Документом предлагается увеличить санкции для должностных лиц до 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц – до 10-20 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы планируется ужесточить: для должностных лиц – до 10-20 тысяч рублей, для юридических – до 20-30 тысяч рублей.

Как отметил председатель профильного комитета Владимир Паков, жители региона регулярно жалуются на шум в вечернее и ночное время. Проблемы возникают вблизи заведений общепита, расположенных на первых этажах многоквартирных домов или рядом с ними, а также возле строительных площадок.

"Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении на заседании Заксобрания 26 февраля. Считаем, что при увеличении штрафов важно соблюсти баланс, чтобы мера наказания соответствовала проступку. Планируем доработать документ ко второму чтению с учетом статистики, полученной от инициатора законопроекта – правительства области. Это позволит избежать перекосов в правоприменении и сделать штрафы по-настоящему работающим инструментом", – сообщил он.

Согласно действующему законодательству, в Нижегородской области запрещено нарушать тишину в будние дни с 22:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни – с 23:00 до 10:00, а также ежедневно с 12:30 до 15:00 – в "тихий час". Кроме того, шумные ремонтные работы в многоквартирных домах запрещены с 20:00 до 10:00.