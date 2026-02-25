Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Коммуниста Сатаева оштрафовали за Масленицу на Сортировке

25 февраля 2026 15:46 Общество
Коммуниста Сатаева оштрафовали за Масленицу на Сортировке

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Депутата городской думы Нижнего Новгорода Николая Сатаева оштрафовали за проведение Масленицы в Канавине. Об этом он сообщил 25 февраля на заседании думы после отчета начальника городского управления МВД Олега Соколова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам коммуниста, проведение мероприятия обсуждалось на совещании в районной администрации, на котором присутствовал и представитель полиции.

"Никаких вопросов не было, в том числе и у вашего сотрудника. Но после совещания он написал докладную записку, что мероприятие планируется без разрешения", — заявил депутат.

Он подчеркнул, что не оспаривает необходимость согласования мероприятий.

"Хотелось бы, чтобы ваши сотрудники более ответственно относились к таким вопросам. Мы не говорим, что не должно быть разрешения. Я не обижаюсь, что был составлен административный протокол и я заплатил штраф. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но почему-то на совещании этот вопрос не был озвучен. Задача не была поставлена", — обратился Сатаев к руководителю УМВД.

Олег Соколов, в свою очередь, отметил, что все массовые мероприятия должны быть согласованы заранее. Это необходимо для того, чтобы правоохранительные органы могли принять меры по обеспечению общественного порядка и рассчитать необходимое количество сотрудников.

"В плане, предоставленном мэрией, праздника на Сортировке не было. В регионе действует режим повышенной опасности, есть постановление губернатора, Заксобрания. Там прописан алгоритм проведения таких мероприятий. Если ожидается более 50 человек, то за 30 суток должно быть подано уведомление, а за 10 — план обеспечения безопасности. Ничего из этого предоставлено не было. Поэтому организатор мероприятия был привлечен к ответственности в соответствии с административным законодательством", — пояснил он.

Как нижегородцы отметили Масленицу в парке "Светлоярский", можно посмотреть в фоторепортаже НИА "Нижний Новгород".

