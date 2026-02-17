Штрафы за борщевик в Нижегородской области вырастут до 700 000 рублей

Члены комитета ЗСНО по экологии приняли во втором чтении законопроект, устанавливающий новые меры борьбы с борщевиком Сосновского, передает НИА "Нижний Новгород".
Как пояснил председатель комитета Владислав Атмахов, поправки вводят ответственность за распространение инвазивного растения, и они синхронизированы с положениями федерального закона, который вступает в силу с 1 марта 2026 года.
Согласно новому закону, физические лица, не принимающие мер по уничтожению борщевика, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические лица — до 700 тысяч рублей.
Депутат уточнил, что для наложения штрафа необходимо будет доказать, что борщевик продолжает расти на участке собственника, который не предпринял мер по его уничтожению.
Директор государственно-правового департамента правительства Нижегородской области Леонид Литвиненко подтвердил, что размеры штрафов установлены федеральным законодательством.
"Нужно быть готовыми к вступлению закона в силу", - добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что депутат нижегородского Заксобрания высказал идею ударить "Орешником" по борщевику.
Также в Нижегородской области создадут цифровую карту по распространению борщевика.
