На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
17 февраля 2026 12:00
Штрафы за борщевик в Нижегородской области вырастут до 700 000 рублей
14 февраля 2026 10:38
Евгений Люлин добьется рассмотрения предложений студентов Политеха на Совете законодателей ПФО
13 февраля 2026 21:08
Более 800 000 тонн отходов ежегодно утилизируется в ПФО
13 февраля 2026 18:22
Нижегородская область получит 5 млрд рублей на развитие сельских территорий
13 февраля 2026 17:55
Заседание по взаимодействию ГУФСИН с властью прошло в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 16:17
Заявки на участие в V сезоне программы "Лидеры Нижегородской области" принимаются до 5 марта
13 февраля 2026 13:02
Люлин предложил масштабировать опыт внедрения "зелёной волны" на дорожную сеть региона
13 февраля 2026 11:05
Глеб Никитин вошел в топ-20 самых упоминаемых губернаторов в январе
12 февраля 2026 17:41
Глеб Никитин: "Госслужба – это возможность реализовать свою мечту"
12 февраля 2026 14:47
Глеб Никитин представил стратегию развития цифрового образа Нижегородской области
Политика

Штрафы за борщевик в Нижегородской области вырастут до 700 000 рублей

17 февраля 2026 12:00 Политика
Штрафы за борщевик в Нижегородской области вырастут до 700 000 рублей

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Члены комитета ЗСНО по экологии приняли во втором чтении законопроект, устанавливающий новые меры борьбы с борщевиком Сосновского, передает НИА "Нижний Новгород".

Как пояснил председатель комитета Владислав Атмахов, поправки вводят ответственность за распространение инвазивного растения, и они синхронизированы с положениями федерального закона, который вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно новому закону, физические лица, не принимающие мер по уничтожению борщевика, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические лица — до 700 тысяч рублей.

Депутат уточнил, что для наложения штрафа необходимо будет доказать, что борщевик продолжает расти на участке собственника, который не предпринял мер по его уничтожению.

Директор государственно-правового департамента правительства Нижегородской области Леонид Литвиненко подтвердил, что размеры штрафов установлены федеральным законодательством.

"Нужно быть готовыми к вступлению закона в силу",  - добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что депутат нижегородского Заксобрания высказал идею ударить "Орешником" по борщевику.

Также в Нижегородской области создадут цифровую карту по распространению борщевика. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борщевик Законодательство Штраф
Поделиться:
Новости по теме
29 июля 2025 17:27
ЗСНО инициировало создание штаба по борьбе с борщевиком
14 июля 2025 16:22
12 нижегородцев обратились к врачам с ожогами от борщевика
08 июля 2025 16:05
Более 44 млн рублей направят на борьбу с борщевиком в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных