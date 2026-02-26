Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
26 февраля 2026 09:43
"Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород: выставку посетили уже 1,5 тысячи человек
22 февраля 2026 16:16
Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде 23 февраля
18 февраля 2026 11:52
Опубликована программа празднования Масленицы-2026 в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 12:11
Православная выставка "Широкая масленица" пройдет в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 13:45
Три бегемота и 15 тонн декораций: нижегородцам представили "Песчаную сказку"
05 февраля 2026 18:22
О дивный восток: в Нижнем Новгороде представили шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"
05 февраля 2026 13:28
Марафон "Россия — семья семей" откроет Год единства народов: прямая трансляция
02 февраля 2026 17:34
В Москве пройдет крупнейшая выставка инфраструктуры гражданской авиации
31 января 2026 08:08
Выставка о создателе "денежной" печати открылась в Нижнем Новгороде
15 января 2026 09:50
"Песчаная сказка": в Нижегородском цирке — новое шоу Гии Эрадзе с 7 февраля
Афиша

"Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород: выставку посетили уже 1,5 тысячи человек

26 февраля 2026 09:43 Афиша
Поезд Победы прибыл в Нижний Новгород: выставку посетили уже 1,5 тысячи человек

Фото: Александр Воложанин

25 февраля в Нижний Новгород прибыла передвижная экспозиция «Поезд Победы» (6+). Организатором ее работы в регионе выступает Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке правительства Нижегородской области. Только за первый день работы выставку  посетили около 1,5 тысячи человек, среди них - школьники, учащиеся колледжей и техникумов, волонтёры, участники СВО.

Проект «Поезд Победы» — это уникальный передвижной музей, посвящённый Великой Отечественной войне и созданный в честь 75-летия Победы. Это движущийся  состав, который путешествует по всей стране, останавливаясь в разных городах для проведения экскурсий. Маршрут по «Поезду Победы» — это переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы — Великая Отечественная война — Победа. Всего представлено 13 тем и более 150 скульптур героев, у каждого из которых - свой уникальный образ. В основе экспозиции - реальные исторические события и судьбы людей.

«Благодаря этой выставке юные нижегородцы могут наглядно увидеть, как и чем жила страна, каким был быт людей в довоенное время, наблюдать, как он менялся на всех этапах Великой Отечественной войны», — подчеркнул заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский Лев Скитневский.

Среди посетителей передвижного музея «Поезда Победы» - много юных нижегородцев: это и организованные группы школьников и студентов из разных городов региона, и дети, которые пришли вместе с родителями.

«Выставка производит очень сильное впечатление! Вспоминаются школьные уроки истории, любимые военные фильмы и ситуации, пережитые на Донбассе, когда воевал механиком танка, когда спасал товарищей с поля боя в подбитой машине. Чтобы быть готовым защищать свою Родину, надо хорошо знать историю», - поделился своими впечатлениями ветеран СВО Александр Комаров.

Выставка «Поезд Победы» будет работать в Нижнем Новгороде до 27 февраля включительно (билеты можно было пробрести по предварительной регистрации).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Выставка поезд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных