"Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород: выставку посетили уже 1,5 тысячи человек Афиша

Фото: Александр Воложанин

25 февраля в Нижний Новгород прибыла передвижная экспозиция «Поезд Победы» (6+). Организатором ее работы в регионе выступает Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке правительства Нижегородской области. Только за первый день работы выставку посетили около 1,5 тысячи человек, среди них - школьники, учащиеся колледжей и техникумов, волонтёры, участники СВО.

Проект «Поезд Победы» — это уникальный передвижной музей, посвящённый Великой Отечественной войне и созданный в честь 75-летия Победы. Это движущийся состав, который путешествует по всей стране, останавливаясь в разных городах для проведения экскурсий. Маршрут по «Поезду Победы» — это переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы — Великая Отечественная война — Победа. Всего представлено 13 тем и более 150 скульптур героев, у каждого из которых - свой уникальный образ. В основе экспозиции - реальные исторические события и судьбы людей.

«Благодаря этой выставке юные нижегородцы могут наглядно увидеть, как и чем жила страна, каким был быт людей в довоенное время, наблюдать, как он менялся на всех этапах Великой Отечественной войны», — подчеркнул заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский Лев Скитневский.

Среди посетителей передвижного музея «Поезда Победы» - много юных нижегородцев: это и организованные группы школьников и студентов из разных городов региона, и дети, которые пришли вместе с родителями.

«Выставка производит очень сильное впечатление! Вспоминаются школьные уроки истории, любимые военные фильмы и ситуации, пережитые на Донбассе, когда воевал механиком танка, когда спасал товарищей с поля боя в подбитой машине. Чтобы быть готовым защищать свою Родину, надо хорошо знать историю», - поделился своими впечатлениями ветеран СВО Александр Комаров.

Выставка «Поезд Победы» будет работать в Нижнем Новгороде до 27 февраля включительно (билеты можно было пробрести по предварительной регистрации).