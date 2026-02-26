60 000 000 рублей украли при строительстве школ в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве при строительстве школ в Нижегородской области. Уголовное дело возбудили в январе 2026 года, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В 2022 году с подрядчиком заключили муниципальные контракты на возведение двух школ в Дзержинске и Нижнем Новгорода на 1100 мест каждая. Общая сумма контрактов составила около 4 млрд рублей. Объекты надлежало ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Получив аванс, генподрядчик не сдал объекты в срок, причинив бюджету ущерб в размере не менее 60 млн рублей.

В Москве нижегородскими силовиками были задержаны трое мужчин, которые, по версии следствия, причастны к мошенничеству при строительстве школ. Их доставили в Дзержинск для проведения следственные действий и избрания меры пресечения.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СУ УМВД по Дзержинске и отправил двоих фигурантов в СИЗО, а третьему запретил определенные действия.

Расследование продолжается. В Москве и Новосибирске провели десять обысков в офисах генподрядчика и дома у обвиняемых. Изъяты документы и электронные носители информации.

Фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что речь идет о школе имени Молева (Дзержинске) и школе на улице Космической (Нижний Новгород). Изначально генподрядчиком выступала новосибирская компания ООО "АМТ-Групп". Но в 2025 году Корпорация развития Нижегородской области расторгла контракты. КРНО взяла достройку объектов на себя. Как выяснило НИА "Нижний Новгород", обе школы планируется открыть 1 сентября 2026 года. Разрешение на ввод их в эксплуатацию получено.