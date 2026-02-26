Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
26 февраля 2026 15:00
Смертность в ДТП выросла почти на 100% в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 14:43
60 000 000 рублей украли при строительстве школ в Нижегородской области
26 февраля 2026 14:16
Главе СК Бастрыкину доложат о протекающей крыше в доме в Выксе
26 февраля 2026 13:58
Лжегазовщики снова ходят по домам в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 13:40
Суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439
26 февраля 2026 12:32
Бригадира стройфирмы осудят из-за падения рабочего с крыши детсада в Сарове
26 февраля 2026 09:17
Уголовное дело завели на отца шестерых детей в Дивеевском районе
26 февраля 2026 08:00
Нижегородцам вернули лишь 50 млн рублей, похищенных кибермошенниками
25 февраля 2026 19:40
19-летнего оператора SIM-боксов задержали в Нижнем Новгороде — видео
25 февраля 2026 17:22
Частичное обрушение крыши произошло во Дворце культуры в Заволжье
60 000 000 рублей украли при строительстве школ в Нижегородской области

26 февраля 2026 14:43 Происшествия
60 000 000 рублей украли при строительстве школ в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве при строительстве школ в Нижегородской области. Уголовное дело возбудили в январе 2026 года, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. 

В 2022 году с подрядчиком заключили муниципальные контракты на возведение двух школ в Дзержинске и Нижнем Новгорода на 1100 мест каждая. Общая сумма контрактов составила около 4 млрд рублей. Объекты надлежало ввести в эксплуатацию в 2024 году. 

Получив аванс, генподрядчик не сдал объекты в срок, причинив бюджету ущерб в размере не менее 60 млн рублей. 

В Москве нижегородскими силовиками были задержаны трое мужчин, которые, по версии следствия, причастны к мошенничеству при строительстве школ. Их доставили в Дзержинск для проведения следственные действий и избрания меры пресечения. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя СУ УМВД по Дзержинске и отправил двоих фигурантов в СИЗО, а третьему запретил определенные действия. 

Расследование продолжается. В Москве и Новосибирске провели десять обысков в офисах генподрядчика и дома у обвиняемых. Изъяты документы и электронные носители информации. 

Фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что речь идет о школе имени Молева (Дзержинске) и школе на улице Космической (Нижний Новгород). Изначально генподрядчиком выступала новосибирская компания ООО "АМТ-Групп". Но в 2025 году Корпорация развития Нижегородской области расторгла контракты. КРНО взяла достройку объектов на себя. Как выяснило НИА "Нижний Новгород", обе школы планируется открыть 1 сентября 2026 года. Разрешение на ввод их в эксплуатацию получено. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

