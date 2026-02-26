Нижегородские сироты-участники СВО получат приоритетное право на жилье Общество

Законодательное собрание Нижегородской области 26 февраля утвердило изменения в законодательство, согласно которым дети-сироты, участвовавшие в специальной военной операции, приобретают право на первоочередное получение жилья.

Было отмечено, что изменения направлены на поддержку категории детей-сирот, принявших участие в защите страны в рамках СВО и отражении вооруженного нападения на территорию России.

"Это абсолютно справедливо, ведь наши ребята проявили высочайший героизм и стойкость, выполняя важную миссию. Предоставление жилья станет важной мерой поддержки и заботы о ветеранах", — подчеркнул председатель Заксобрания Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что почти 2,5 млрд рублей выделяется на приобретение жилья для сирот в Нижегородской области. Напомним также, что Госдума поддержала инициативу нижегородского Заксобрания по порядку выделения жилья сиротам.