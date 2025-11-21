Участник СВО из Борского округа получил новую квартиру Общество

Фото: Минсоцполитики Нижегородской области

В Борском округе Нижегородской области участнику специальной военной операции Павлу вручили ключи от новой квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Торжественное вручение состоялось 20 ноября, в нем приняли участие министр социальной политики региона Игорь Седых, руководитель военного следственного отдела СК России по Нижегородскому гарнизону Максим Игнатович и заместитель главы администрации округа Евгений Редозубов.

Отмечается, что Павел имеет право на получение жилья от государства как ребенок-сирота. Квартиру он получил когда прибыл в отпуск из зоны проведения СВО.

По словам Игоря Седых, новая квартира для молодого человека — это не просто жилье, а возможность начать новый этап жизни, возможность уверенно смотреть в будущее, завести семью.

"Мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы как можно больше ребят получило собственный дом и уверенность в завтрашнем дне", — подчеркнул министр.

Квартира находится в новом доме и полностью готова к проживанию. В ней выполнен свежий ремонт, установлена сантехника и необходимое оборудование. Район, где расположен дом, обеспечен развитой инфраструктурой. Павел новым жильем остался доволен.

"И рядом с домом есть всё необходимое — школа, магазины, садик под боком", — поделился он впечатлениями.

Как сообщили в министерстве социальной политики, в этом году на обеспечение жильем детей-сирот из областного бюджета направлено 2,5 миллиарда рублей. Работа ведется в двух направлениях: приобретение готового жилья и выдача жилищных сертификатов, в том числе и региональные, которые начали действовать с 1 ноября. По данным ведомства, в 2025 году собственные квартиры получат около 680 человек. Приоритет в их распределении отдается детям-сиротам, участвующим в СВО.