Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2025 17:48СК помог бойцу СВО из Нижегородской области получить жилье для сирот
20 декабря 2025 16:38Нижегородскую "Школу 800" признали "Школой года в цифре"
20 декабря 2025 14:42Нижегородская область вошла в топ-10 по обеспеченности лекарствами
20 декабря 2025 14:06Минград утвердил облик второго дома по проекту КРТ в Ленинском районе
20 декабря 2025 12:21В нижегородском метро запустят новогодние поезда
20 декабря 2025 11:14Парковку на улице Радищева в Нижнем Новгороде запретят с 9 января
20 декабря 2025 10:39Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области в 2026 году
20 декабря 2025 09:59Зимнюю рыбалку запретили на Суре и ее притоках в Нижегородской области
20 декабря 2025 09:00Нижегородские больницы смогут бесплатно размещать объявления о вакансиях
20 декабря 2025 08:00В Нижегородской области наградили 32 соцпредпринимателей
Общество

СК помог бойцу СВО из Нижегородской области получить жилье для сирот

20 декабря 2025 17:48 Общество
СК помог бойцу СВО из Нижегородской области получить жилье для сирот

Фото: Александр Воложанин

Военные следователи из Нижегородского гарнизона помогли участнику специальной военной операции решить важный жилищный вопрос.

Совместно с министерством социальной политики региона и органами опеки они провели проверку очереди на получение жилья для сирот, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В результате этой работы выяснилось, что один из участников СВО, стоящий в очереди, имеет законное право на получение квартиры. После оформления всех необходимых документов мужчине торжественно вручили ключи от нового жилья.

Военнослужащий поблагодарил следователей за внимательное отношение и помощь в решении важного жизненного вопроса.

Ранее сообщалось, что Госдума продлила возможность оформления кредитных каникул для участников СВО и членов их семей до 31 декабря 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Жилье СВО
Поделиться:
Новости по теме
19 декабря 2025 15:00Продажи квартир в новостройках Нижнего Новгорода выросли на 26,8%
19 декабря 2025 14:57В Нижегородской области успешно трудоустроены 70% ветеранов, вернувшихся из зоны проведения СВО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных