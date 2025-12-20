СК помог бойцу СВО из Нижегородской области получить жилье для сирот Общество

Фото: Александр Воложанин

Военные следователи из Нижегородского гарнизона помогли участнику специальной военной операции решить важный жилищный вопрос.

Совместно с министерством социальной политики региона и органами опеки они провели проверку очереди на получение жилья для сирот, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В результате этой работы выяснилось, что один из участников СВО, стоящий в очереди, имеет законное право на получение квартиры. После оформления всех необходимых документов мужчине торжественно вручили ключи от нового жилья.

Военнослужащий поблагодарил следователей за внимательное отношение и помощь в решении важного жизненного вопроса.

Ранее сообщалось, что Госдума продлила возможность оформления кредитных каникул для участников СВО и членов их семей до 31 декабря 2026 года.