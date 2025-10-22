Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
22 октября 2025 15:02Гордума поддержала передачу 50 квартир для сирот в муниципальную собственность
21 октября 2025 14:53В Дзержинске прошла выездная ознакомительная стажировка участников программы "Герои. Нижегородская область"
17 октября 2025 20:59Никитин озвучил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга
17 октября 2025 18:05Глеб Никитин и Александр Шохин обсудили меры по улучшению инвестиционного климата и деловой активности
17 октября 2025 15:57ВАРМСУ открывает региональные дни III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России"
17 октября 2025 15:38Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Пермскому краю
17 октября 2025 10:18Люлин и Береснев оценили работу шарангских предприятий в рамках Парламентского дня ЗСНО
17 октября 2025 10:16Итоги работы и новые планы: совет первичных отделений "Единой России" прошел в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 07:00Мэрия Нижнего Новгорода утвердила размеры кабинетов чиновников
15 октября 2025 15:30Нижегородская мэрия хочет создать две новые АНОшки
Политика

Гордума поддержала передачу 50 квартир для сирот в муниципальную собственность

22 октября 2025 15:02 Политика
Гордума поддержала передачу 50 квартир для сирот в муниципальную собственность

Фото: Александр Воложанин

Городская дума Нижнего Новгорода на последнем заседании одобрила направление предложения в министерство социальной политики Нижегородской области о передаче 50 квартир из государственной собственности в муниципальную. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, речь идет о жилых помещениях, предназначенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Инициатором передачи выступило региональное министерство социальной политики.

Все квартиры предварительно осмотрены представителями администрации города и министерства, и признаны пригодными для передачи. 

Отмечается, что принятие решения не потребует внесения изменений в бюджет города. В бюджете уже предусмотрены расходы на ремонт квартир, в которых проживают дети-сироты, а также на предоставление им жилья.

Администрации поручено направить утвержденное решение в министерство социальной политики региона для дальнейшего рассмотрения и подготовки документов о передаче имущества.

Ранее сообщалось, что сироты в Кстове сохранят компенсационные выплаты за жилье после слияния с Нижним Новгородом. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Жилье Сироты
Поделиться:
Новости по теме
29 сентября 2025 16:40В Госдуме поддержали инициативу ЗСНО по поддержке детей-сирот
05 августа 2025 09:00Еще девять квартир купят для сирот в Нижнем Новгороде
25 июля 2025 07:00Более 400 квартир для сирот приобрели нижегородские власти в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных