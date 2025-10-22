Гордума поддержала передачу 50 квартир для сирот в муниципальную собственность Политика

Фото: Александр Воложанин

Городская дума Нижнего Новгорода на последнем заседании одобрила направление предложения в министерство социальной политики Нижегородской области о передаче 50 квартир из государственной собственности в муниципальную. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, речь идет о жилых помещениях, предназначенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Инициатором передачи выступило региональное министерство социальной политики.

Все квартиры предварительно осмотрены представителями администрации города и министерства, и признаны пригодными для передачи.

Отмечается, что принятие решения не потребует внесения изменений в бюджет города. В бюджете уже предусмотрены расходы на ремонт квартир, в которых проживают дети-сироты, а также на предоставление им жилья.

Администрации поручено направить утвержденное решение в министерство социальной политики региона для дальнейшего рассмотрения и подготовки документов о передаче имущества.

Ранее сообщалось, что сироты в Кстове сохранят компенсационные выплаты за жилье после слияния с Нижним Новгородом.