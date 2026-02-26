Орден Мужества вручили семье нижегородского участника СВО Вячеслава Гудкова

Фото:
Семье капитана Вячеслава Гудкова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции вручили орден Мужества. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.
Глава района Артем Иванов отметил, что орден Мужества является символом глубокой признательности и уважения к подвигу героя. По его словам, отвага и самоотверженность Вячеслава Гудкова навсегда останутся в истории Канавинского района, города и страны, а также в памяти людей.
"Он проявил мужество и героизм, защищая родную страну и ее жителей. Пусть добрая и светлая память о Вячеславе Андреевиче станет ориентиром и опорой для подрастающего поколения", - сказал он.
В церемонии также принял участие военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода Юрий Вавилов.
Ранее сообщалось, что в преддверии 23 февраля замгубернатора Андрей Гнеушев вручил нижегородцам медали "Отец солдата".
