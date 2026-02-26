Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Орден Мужества вручили семье нижегородского участника СВО Вячеслава Гудкова

26 февраля 2026 16:30 Общество
Орден Мужества вручили семье нижегородского участника СВО Вячеслава Гудкова

Фото: администрация Канавинского района

Семье капитана Вячеслава Гудкова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции вручили орден Мужества. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.

Глава района Артем Иванов отметил, что орден Мужества является символом глубокой признательности и уважения к подвигу героя. По его словам, отвага и самоотверженность Вячеслава Гудкова навсегда останутся в истории Канавинского района, города и страны, а также в памяти людей.

"Он проявил мужество и героизм, защищая родную страну и ее жителей. Пусть добрая и светлая память о Вячеславе Андреевиче станет ориентиром и опорой для подрастающего поколения", - сказал он. 

В церемонии также принял участие военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода Юрий Вавилов.

Ранее сообщалось, что в преддверии 23 февраля замгубернатора Андрей Гнеушев вручил нижегородцам медали "Отец солдата". 

Ранее сообщалось, что в преддверии 23 февраля замгубернатора Андрей Гнеушев вручил нижегородцам медали "Отец солдата".

Теги:
Канавинский район Награды СВО
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных