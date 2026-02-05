Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Нижегородца вернули на Родину из украинского плена 5 февраля

05 февраля 2026 21:33 Общество
Нижегородца вернули на Родину из украинского плена 5 февраля

Фото: Татьяна Москолькова/ Telegram

Нижегородец вернулся домой из украинского плена 5 февраля, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына

Напомним, что сегодня Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157 военнослужащих. Посредниками выступили ОАЭ и США. 

"Каждый обмен мы приближаем ежедневной кропотливой работой – адресно, по каждому обращению. И когда домой возвращаются наши ребята – это самая лучшая весть", - написала нижегородский омбудсмен в социальных сетях. 

Кислицына поблагодарила компетентные органы, омбудсмена России Татьяну Москалькову и сотрудников ее аппарата за свершившееся. 

По данным Минобороны РФ, также в Россию возвращаются трое жителей Курской области, которые были похищены боевиками ВСУ. 

Напомним, что осенью из украинского плена вызволили четырех жителей Нижегородской области. 

Теги:
Военные СВО Уполномоченный по правам человека
