Нижегородца вернули на Родину из украинского плена 5 февраля Общество

Фото: Татьяна Москолькова/ Telegram

Нижегородец вернулся домой из украинского плена 5 февраля, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Напомним, что сегодня Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157 военнослужащих. Посредниками выступили ОАЭ и США.

"Каждый обмен мы приближаем ежедневной кропотливой работой – адресно, по каждому обращению. И когда домой возвращаются наши ребята – это самая лучшая весть", - написала нижегородский омбудсмен в социальных сетях.

Кислицына поблагодарила компетентные органы, омбудсмена России Татьяну Москалькову и сотрудников ее аппарата за свершившееся.

По данным Минобороны РФ, также в Россию возвращаются трое жителей Курской области, которые были похищены боевиками ВСУ.

Напомним, что осенью из украинского плена вызволили четырех жителей Нижегородской области.