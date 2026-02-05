Нижегородца вернули на Родину из украинского плена 5 февраля

Фото:
Нижегородец вернулся домой из украинского плена 5 февраля, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.
Напомним, что сегодня Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157 военнослужащих. Посредниками выступили ОАЭ и США.
"Каждый обмен мы приближаем ежедневной кропотливой работой – адресно, по каждому обращению. И когда домой возвращаются наши ребята – это самая лучшая весть", - написала нижегородский омбудсмен в социальных сетях.
Кислицына поблагодарила компетентные органы, омбудсмена России Татьяну Москалькову и сотрудников ее аппарата за свершившееся.
По данным Минобороны РФ, также в Россию возвращаются трое жителей Курской области, которые были похищены боевиками ВСУ.
Напомним, что осенью из украинского плена вызволили четырех жителей Нижегородской области.
