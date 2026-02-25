Должность зампреда по вопросам СВО появится в нижегородском правительстве Политика

Фото: Александр Воложанин

В правительстве Нижегородской области появится новый заместитель председателя. Решение об изменениях в структуре принял губернатор Глеб Никитин.

Новый зампред войдет в блок заместителя губернатора Андрея Гнеушева. В его ведении окажется весь комплекс вопросов по теме СВО.

В том числе — налаживание взаимодействия региональных органов власти с органами военного управления, воинскими частями и подразделениями Минобороны России.

Кроме того, он будет курировать работу, связанную с поступлением жителей на военную службу по контракту, и заниматься совершенствованием этих процессов.

Помимо этого, зампред будет отвечать за взаимодействие с общественными объединениями — молодежными и ветеранскими организациями, а также с участниками СВО. В числе его задач — патриотическое воспитание молодежи.

Кроме того, замгубернатора Егор Поляков возьмет на себя координацию работы Екатерины Солнцевой, Дмитрия Старостина и ряда ведомств, ранее входивших в блок Андрея Саносяна. Изменения закреплены указом губернатора.

Ранее сообщалось, что участник программы "Герои. Нижегородская область" Андрей Куприянов назначен мэром Заволжья.