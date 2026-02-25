Должность зампреда по вопросам СВО появится в нижегородском правительстве

Фото:
В правительстве Нижегородской области появится новый заместитель председателя. Решение об изменениях в структуре принял губернатор Глеб Никитин.
Новый зампред войдет в блок заместителя губернатора Андрея Гнеушева. В его ведении окажется весь комплекс вопросов по теме СВО.
В том числе — налаживание взаимодействия региональных органов власти с органами военного управления, воинскими частями и подразделениями Минобороны России.
Кроме того, он будет курировать работу, связанную с поступлением жителей на военную службу по контракту, и заниматься совершенствованием этих процессов.
Помимо этого, зампред будет отвечать за взаимодействие с общественными объединениями — молодежными и ветеранскими организациями, а также с участниками СВО. В числе его задач — патриотическое воспитание молодежи.
Кроме того, замгубернатора Егор Поляков возьмет на себя координацию работы Екатерины Солнцевой, Дмитрия Старостина и ряда ведомств, ранее входивших в блок Андрея Саносяна. Изменения закреплены указом губернатора.
Ранее сообщалось, что участник программы "Герои. Нижегородская область" Андрей Куприянов назначен мэром Заволжья.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+