Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Последние новости рубрики Политика
25 февраля 2026 10:59
Должность зампреда по вопросам СВО появится в нижегородском правительстве
24 февраля 2026 17:07
Единороссы предложили назначить нижегородским сенатором Дмитрия Краснова
24 февраля 2026 13:40
Отбор кандидатов на пост главы Ковернинского округа стартует в марте
24 февраля 2026 11:05
Нижегородец Александр Курдюмов покидает Центризбирком
24 февраля 2026 10:20
"Единая Россия" готовит технологический блок новой народной программы
20 февраля 2026 18:07
Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр"
20 февраля 2026 10:29
Безруков прокомментировал переговоры России и Украины в Женеве
20 февраля 2026 10:18
Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Сарова
19 февраля 2026 14:48
Евгений Чинцов завел канал в MAX
19 февраля 2026 14:02
Евгений Люлин: подготовка кадров требует от власти и бизнеса постоянного диалога с образованием
Политика

Должность зампреда по вопросам СВО появится в нижегородском правительстве

25 февраля 2026 10:59 Политика
Должность зампреда по вопросам СВО появится в нижегородском правительстве

Фото: Александр Воложанин

В правительстве Нижегородской области появится новый заместитель председателя. Решение об изменениях в структуре принял губернатор Глеб Никитин.

Новый зампред войдет в блок заместителя губернатора Андрея Гнеушева. В его ведении окажется весь комплекс вопросов по теме СВО.

В том числе — налаживание взаимодействия региональных органов власти с органами военного управления, воинскими частями и подразделениями Минобороны России.

Кроме того, он будет курировать работу, связанную с поступлением жителей на военную службу по контракту, и заниматься совершенствованием этих процессов.

Помимо этого, зампред будет отвечать за взаимодействие с общественными объединениями — молодежными и ветеранскими организациями, а также с участниками СВО. В числе его задач — патриотическое воспитание молодежи.

Кроме того, замгубернатора Егор Поляков возьмет на себя координацию работы Екатерины Солнцевой, Дмитрия Старостина и ряда ведомств, ранее входивших в блок Андрея Саносяна. Изменения закреплены указом губернатора.

Ранее сообщалось, что участник программы "Герои. Нижегородская область" Андрей Куприянов назначен мэром Заволжья.

Андрей Гнеушев Правительство Нижегородской области СВО
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных