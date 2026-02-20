На улице Горького возобновилось строительство метро
Экономика

Нижегородский кадровый центр запустил профориентационный проект для ветеранов СВО

20 февраля 2026 11:27 Экономика
Нижегородский кадровый центр запустил профориентационный проект для ветеранов СВО

Фото: ПОМЦ

Нижегородский кадровый центр «Работа России» совместно с Приволжским окружным медицинским центром (ПОМЦ) ФМБА России приступил к реализации пилотного проекта «Профориентация в ПОМЦ».

Инициатива направлена на поддержку ветеранов специальной военной операции, проходящих реабилитацию после ранений. Главная цель — помочь бойцам преодолеть психологический барьер при возвращении к гражданской жизни и снизить чувство неопределенности перед будущим.

Площадкой для запуска проекта выбрана клиническая больница №2 ПОМЦ ФМБА России. На ее базе создан специализированный блок эргореабилитации с уникальными условиями для восстановления: здесь бойцы заново учатся выполнять бытовые задачи — от простых движений до приготовления пищи.

«Выбор этой площадки неслучаен: здесь профориентационная работа органично встраивается в общий план комплексной реабилитации, помогая человеку не только вернуть физические возможности, но и психологически подготовиться к возвращению к мирной жизни. Проект с ПОМЦ — это возможность прямо в стенах медицинского учреждения начать разговор о будущем и показать: государство рядом, оно готово поддерживать на каждом этапе возвращения к мирной жизни», — подчеркнул министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Профориентационная работа строится поэтапно и включает тестирование и индивидуальную беседу по его итогам, тренинг по определению карьерного пути, подготовку резюме, информирование о возможностях профессионального обучения и дополнительного образования, финальные рекомендации. Консультанты помогают участникам проекта оценить свое текущее состояние и понять, как их навыки могут быть применены в новых жизненных обстоятельствах. Далее следует практическая помощь в трудоустройстве: подбор программ обучения и поиск подходящих вакансий.

«Мы последовательно сопровождаем ветеранов. Если человек из Нижегородской области, ведем его до трудоустройства или обучения. Если из другого региона – даем четкий алгоритм действий и контакты коллег на месте. При выписке боец получает вложенную в медицинскую документацию рекомендацию от нашего кадрового консультанта с дальнейшими шагами и перечнем рекомендуемых вакансий. Проект только стартовал, но уже очевидно: бойцам важно знать, что их опыт востребован, а навыки не потеряны», — сказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

На пилотном этапе специалист службы занятости один раз в неделю работает на территории клинической больницы для проведения профориентационных мероприятий.

«В дальнейшем мы планируем увеличить количество визитов до двух дней в неделю — на начальном этапе и в конце. Это позволит расширить охват и обеспечить более глубокое погружение в процесс самих бойцов, находящихся на реабилитации», — отметил руководитель направления по социализации участников СВО и членов их семей министерства демографии и человеческого капитала Нижегородской области и Нижегородского кадрового центра Александр Коннов.

В планах организаторов —  доработка методики с учетом «обратной связи» от участников и возможное масштабирование практики. Профориентационная поддержка в период восстановления помогает ветеранам не только вернуть здоровье, но и обрести уверенность в завтрашнем дне, увидеть реальные перспективы для новой мирной жизни.

Уточнить информацию о проекте можно по телефону контакт-центра: 8-800-250-47-47 или в официальном сообществе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

