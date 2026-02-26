Егор Поляков: "Поддержка экспорта сейчас - самый мощный инструмент стимулирования экономики" Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Правительство Нижегородской области сконцентрируется на поддержке экспорта как одного из мощнейших инструментов стимулирования экономики в существующих реалиях. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в ходе Правительственного часа на заседании Законодательного собрания региона. Основной темой обсуждения стали итоги и приоритеты внешнеэкономической деятельности.

Егор Поляков отметил, что эффективность традиционного инструментария для стимулирования экономики (создание бизнес-инкубаторов и технопарков, возмещение части расходов производителям и т.д.) снизилась.

«Тот инструментарий, которым мы пользовались всегда, сегодня сильно ограничен. Это связано с тем, что на федеральном уровне для снижения инфляции ограничивают внутренний спрос. Получается, что поддержка экспорта сейчас - самый мощный инструмент стимулирования экономики, которым мы можем пользоваться. Есть инфраструктура - торгпредства по всему миру, через которые мы можем действовать. И на этом блоке задач мы считаем правильным сконцентрироваться и в этом году, и в последующие годы», - сказал заместитель губернатора.

С подробным докладом о внешнеэкономической деятельности в ходе Правительственного часа выступил заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин. Он отметил, что для региона 2025 год стал насыщенным с точки зрения международных мероприятий и практических результатов. В рамках конференции «ЦИПР-2025» регион посетили представители 42 стран и 73 иностранных компаний. Форум ВЭД объединил более 500 участников из девяти государств, по его итогам сформированы 32 отраслевые инициативы, интегрированные в стратегию внешних связей региона. Нижегородская область активно сотрудничает более чем с 20 странами – от Китая и Индии до государств Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Европы.

За прошлый год было подписано четыре соглашения с Китаем, включая меморандум с Союзом китайских предпринимателей, четыре соглашения с Сербией в сфере ИТ. Также создана рабочая группа по взаимодействию с Республикой Сербской, сформирован постоянный механизм взаимодействия с ТПП Дубая, проведена международная ИТ-олимпиада совместно с Кубой для 10 тысяч школьников из 51 страны.

Кроме того, за прошлый год в регионе стартовала реализация нескольких инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов.

Отдельный акцент сделан на продвижении цифровых решений. Для каждой страны-партнёра сформирован перечень из нижегородских экспортно ориентированных ИТ-решений. Презентация разработок ведется через посольства, торговые представительства Российской Федерации и международные деловые площадки.

В работе задействованы не только промышленные предприятия, но и образовательные организации региона. Расширяется сотрудничество вузов с зарубежными партнёрами, формируются совместные образовательные и научные инициативы.

Говоря о планах на 2026 год, Дмитрий Старостин обозначил приоритеты: рост несырьевого экспорта, увеличение числа экспортных контрактов, расширение международных образовательных и молодёжных обменов, институциональное усиление сопровождения внешнеэкономических проектов.

«В правительстве Нижегородской области на регулярной основе проводим рабочую группу по вопросам расширения экспорта, в которой принимают участие представители бизнеса, деловых сообществ, а также депутаты регионального парламента. По итогам последнего заседания достигнуты договорённости о более активном вовлечении Молодёжного парламента в развитие внешнеэкономических связей региона. Считаю, что нам необходимо максимально объединить усилия с Законодательным собранием, чтобы работа охватывала все административные возможности», – подчеркнул Дмитрий Старостин.

В качестве системных решений предложено формирование международного экспертного совета при Законодательном собрании, усиление координации с действующими и создаваемыми представительствами региона за рубежом.

По словам заместителя председателя правительства, предложенные меры позволят ускорить сопровождение экспортных проектов, оперативно устранять административные барьеры и обеспечить дальнейший рост международной активности региона.

Помимо этого регион планирует максимально задействовать возможности презентации нижегородской продукции за рубежом – проводить собственные мероприятия, участвовать в международных выставках при содействии Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Нижегородской области, а также использовать другие возможности национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Внешнеэкономическая политика Нижегородской области – живая работающая система, где за каждым соглашением стоят реальные результаты: предприятия, рабочие места и технологии. Мы развернулись лицом к новым рынкам, предлагая партнерам высокие компетенции: от ИТ-разработок до медицинского оборудования. Особенно радует, что в это сотрудничество включились не только промышленники, но и наши вузы, молодёжь. Через культуру, через интерес к традициям мы строим мосты, по которым потом пойдут наши товары и идеи. Законодательное собрание готово помогать правительству и дальше – снимать барьеры, подключать депутатские возможности, чтобы внешние связи региона работали во всю мощь», – отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».