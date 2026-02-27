Нижегородские школьники смогут совершать больше общественно полезных дел благодаря проекту "Киноуроки в школах России" Общество

Фото: центр "Сфера"

Нижегородские школьники смогут совершать больше общественно полезных дел благодаря проекту «Киноуроки в школах России». Он заключается в просмотре детьми короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения, рефлексии об увиденном и реализации собственных инициатив. Проект поможет ребятам усвоить такие общечеловеческие ценности, как справедливость, искренность, дружба, патриотизм, уважение к природе и другие.

Как рассказали в министерстве образования Нижегородской области, «Киноуроки» будут проводиться сразу в 30 «пилотных» образовательных учреждениях совместно с центром развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост». Инициатива является частью международного культурно-гуманитарного проекта «О будущем».

Все фильмы, которые представят вниманию обучающихся, сняты детьми. Всего в рамках проекта создано уже 70 кинокартин, одна из них – в Нижегородской области.

По словам министра образования региона Михаила Пучкова, Нижегородская область присоединилась к реализации проекта в 2021 году. В регионе была разработана концепция фильма «Отыщи моё сердце», повествующего о понятии любви к родной земле.

«Финансирование съёмок было обеспечено усилиями самих школьников. Ребята вместе с родителями и педагогами собрали 158 тонн макулатуры. В создании фильма поучаствовали почти 650 школ региона, а также учреждения культуры и администрации муниципальных округов. Получилась очень светлая, интересная работа. Главное, что она вдохновляет зрителей на благие поступки, деятельную любовь к Отечеству», – сказал министр.

26 февраля в Нижнем Новгороде на площадке регионального центра «Сфера» состоялась тематическая стратегическая сессия для руководителей образовательных организаций, педагогов и специалистов по воспитательной работе. Более 100 человек стали участниками дискуссий о современных подходах к развитию духовно-нравственных качеств школьников.

Спикерами стратегической сессии выступили писатель, режиссёр, сценарист международного культурно-гуманитарного проекта «О будущем» Елена Дубровская и директор центра развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост» Анна Крутикова.

«Искусство меняет мир. Оно сразу попадает в сердце. Фильм – это такая искорка, которая зажигает эмоцию внутри, и дальше педагог работает с чувствами. Педагог выбирает основные сцены, разбирает чувства героев, дети пробуют понять мотивацию поступков персонажей. Следующий этап – это проектирование. Ребята думают, как они бы справлялись с вызовом, с какой-то подобной сложной ситуацией. У детей появляются инициатива, социальные практики. Это очень вдохновляющий процесс. Ребята видят, что они что-то делают, и их среда меняется», – отметила Анна Крутикова.

В рамках сессии состоялся мастер-класс «Методические основы киноурока: механизм формирования духовно-нравственных качеств личности». Кроме того, участники посмотрели фильм, приуроченный к предстоящему Международному женскому дню. Трогательная история о девочке, которая помогает мальчику из детского хосписа и вдохновляет взрослых стать донорами, вызвала у гостей глубокий эмоциональный отклик.

«Впечатления очень сильные. Киноуроки – это, действительно, то, что может помочь достучаться до сердца ребенка. Проблема и задача воспитания честного, разумного, доброго человека была, есть и будет. Раньше нам в этих задачах могли помочь книги, но сейчас дети меньше читают и больше смотрят. Именно киноуроки могут стать эффективным способом работы с новым поколением», – поделилась мнением участница встречи, педагог-библиотекарь Елена Черкасова.

Напомним, воспитательная работа в образовательных учреждениях – одна из составляющих национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».