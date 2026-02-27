Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Нарколабораторию накрыли в историческом центре Нижнего Новгорода — видео

Сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину из Владимирской области, ранее судимого, который организовал нарколабораторию в историческом центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Установлено, что подозреваемый снял в аренду частный дом, где изготавливал синтетический наркотик и реализовывал его крупными партиями.

При осмотре лаборатории нашли вакуумный пакет с кристаллическим веществом, три пластиковых контейнера с жидкостью, тридцать емкостей различного объема с неизвестной жидкостью общим объемом 500 литров, две магнитные мешалки, защитные средства, лабораторные колбы, электронные весы и прочее оборудование.

Исследование изъятых образцов подтвердило, что вещество является наркотическим препаратом — пирролидиновалерофеноном, производным метилэфедрона.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (производство, сбыт наркотиков). Суд отправил обвиняемого под стражу.

Подозреваемый рассказал, что предложение о занятии незаконным делом он получил через мессенджер. Получив инструкцию от куратора, он начал производить наркотики по заданному алгоритму, получая компоненты для изготовления дистанционно.

Изъятая масса наркотического вещества, превышающая 13 кг, направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что более 4000 наркопреступлений выявили по итогам 2025 года на территории Нижегородской области. Также сообщалось о выявлении двух нарколабораторий в Сарове и конфискации дома с нарколабораторией на Бору.

